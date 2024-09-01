مستعمرون يهاجمون المواطنين عند مدخل بلدة بني نعيم ويلحقون أضرارا في المركبات

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، المواطنين عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات.
وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين أغلقوا مدخل البلدة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين، ومركباتهم التي لحقت أضرار مادية فيها.
ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشوارع الالتفافية، وتداهم عددا من الأحياء في مدينة الخليل، منها: حي وادي ابو كتيلة، ومنطقة بئر المحجر، كما تتواجد في منطقة وادي القف، والمنطقة الصناعية بالقرب من بلدة ترقوميا غرب الخليل.
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