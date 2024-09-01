Sunday, 01 September 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يهاجمون المواطنين عند مدخل بلدة بني نعيم ويلحقون أضرارا في المركبات

9/1/2024 9:13:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN-
هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، المواطنين عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين أغلقوا مدخل البلدة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين، ومركباتهم التي لحقت أضرار مادية فيها.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشوارع الالتفافية، وتداهم عددا من الأحياء في مدينة الخليل، منها: حي وادي ابو كتيلة، ومنطقة بئر المحجر، كما تتواجد في منطقة وادي القف، والمنطقة الصناعية بالقرب من بلدة ترقوميا غرب الخليل.

ـــــــــــــ

MENAFN01092024000205011050ID1108624077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث