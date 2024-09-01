مستعمرون يهاجمون المواطنين عند مدخل بلدة بني نعيم ويلحقون أضرارا في المركبات

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN-هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، المواطنين عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، وألحقوا أضرارا بعدد من المركبات.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين أغلقوا مدخل البلدة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين، ومركباتهم التي لحقت أضرار مادية فيها.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشوارع الالتفافية، وتداهم عددا من الأحياء في مدينة الخليل، منها: حي وادي ابو كتيلة، ومنطقة بئر المحجر، كما تتواجد في منطقة وادي القف، والمنطقة الصناعية بالقرب من بلدة ترقوميا غرب الخليل.

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