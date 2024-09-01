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إصابات بالرصاص الحي في كفر دان غرب جنين والاحتلال يمنع إسعافهم

9/1/2024 9:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى اصابات بالرصاص الحي في بلدة كفر دان
غرب جنين.

وقال الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من نقل إصابات، إثر إطلاق النار على مركبة فلسطينية عند مدخل قرية كفر دان غرب جنين.

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