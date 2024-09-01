إصابات بالرصاص الحي في كفر دان غرب جنين والاحتلال يمنع إسعافهم

إصابات بالرصاص الحي في كفر دان غرب جنين والاحتلال يمنع إسعافهم
التاريخ
9/1/2024 9:13:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين /PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى اصابات بالرصاص الحي في بلدة كفر دان
غرب جنين.
وقال الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من نقل إصابات، إثر إطلاق النار على مركبة فلسطينية عند مدخل قرية كفر دان غرب جنين.
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