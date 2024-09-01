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قطع للكهرباء عن بعض المناطق في رام الله يوم غدٍ الاثنين

9/1/2024 9:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار
الكهربائي
من الثامنة
والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا يوم غدٍ الإثنين
2/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة أجزاء من بيرزيت وتشمل: إسكان هادي والمجاورين , متحف فلسطين والمجاورين والحديقة التكنولوجية – التكنو بارك.

واعتذرت
الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات
الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق

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