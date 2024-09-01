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استشهاد شابين برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

9/1/2024 9:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- استشهد شابان، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، ان طواقمها تسلمت شهيدين برصاص الاحتلال، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت شابين بالرصاص بعد اطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 25 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 677

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