جامعة القدس تكرم باحثيها المتميزين للعام الأكاديمي 2022-2023

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / كرمت جامعة القدس نخبة من باحثيها من الكليات الطبية والإنسانية والاجتماعية والتطبيقية للعام الأكاديمي 2022-2023، تقديرًا لجهودهم في إثراء البحث العلمي ونشر أبحاثهم في مجلات علمية محكمة، وذلك خلال حدث نظمته عمادة البحث العلمي برعاية رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وحضور عميد البحث العلمي د. إلهام الخطيب وعدد من الباحثين والطلبة.

وأكد أ.د. عماد أبو كشك أن استراتيجية وثقافة جامعة القدس مبنية على تطوير البحث العلمي للنهوض به وإيجاد الحلول الفعالة للمجتمع على جميع المستويات باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجامعة ويجب تحقيقها بكفاءة، مبينًا أن الجامعة تنافس اليوم على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، وأهمية العمل بشكل جمعي لتحقيق قفزات نوعية تميزها عن الآخرين والحفاظ على هذه المكانة الرائدة والمضي قُدمًا.

وعبر عن سعادته بهذا الحدث السنوي الذي تنظمه العمادة لتكريم الباحثين وتشجيعهم، مشيدًا بجهود القائمين على هذا اليوم والباحثين والطلبة المشاركين، كما وأبدى دعمه الكبير لأبحاث الطلبة ومشاريع تخرجهم لتحويلها إلى أوراق بحثية تنشر في أرقى المجلات العالمية.

وقالت د. إلهام الخطيب "لقد كانت السنة الأكاديمية 2022-2023 مميزة للبحث العلمي في جامعة القدس، فقد شهدت زيادة ملحوظة في الإنتاج البحثي عالي الجودة، وقد عزز هذا التقدم من سمعة الجامعة على الساحة العالمية للتميز العلمي، وهو ما أكدته التقييمات المرموقة بنظام تصنيف الجامعات (QS) بمنحنا تصنيف خمس نجوم لتفوقنا في جميع مجالات التميز".





وأضافت "نحن فخورون بالإنتاج البحثي لجامعة القدس وبمشاركة الطلاب والطاقم والمنتسبين في هذا الإنجاز"، وأشادت بدور الباحثات المتميزات في النشر لمساهمتهن في 93 مقالة بما نسبته (51%) من المنشورات في العام الأكاديمي 2022-2023، وقيادتهن لـ 40% منها كباحثات رئيسيات، كما وظهرت 24% من منشوراتهن في مجلات (Scopus) المفهرسة في الربعين الأول والثاني.

وقدمت د. الخطيب أرقامًا ونسبًا للأوراق البحثية المنشورة، ولبراءات الاختراع السبعة في مجالات حيوية مثل: أبحاث التشخيص في أمراض السرطانات والصحة النفسية، وللمقالات المفهرسة في (Scopus).

وتم خلال الحفل توزيع الجوائز على أفضل بحث منشور في الكليات الإنسانيةوالعلوم الطبية الحيوية والتطبيقية، وجائزة الباحث النشيط في كل كلية من كليات الجامعة المختلفة، وجائزة أنشط مجموعة بحثية، وأفضل رسالة ماجستير في كل كلية من كليات الجامعة، وجائزة النشر المميز في منشورات سكوبسالأعلى تأثيرًا

(Scopus Q1& Q2).

هذا وكرم الطلاب الباحثون بالإضافة للباحثين المنتسبين لجامعة القدس (ِAQU Research Affiliate Program)، والذين نشروا في مجلات سكوبس(Scopus).

يشار إلى أن هذا الحدث يعقد سنويًا في جامعة القدس لتكريم الباحثين من أكاديميين وطلبة، تقديرًا لجهودهم في نشر أبحاث علمية مرموقة والمساهمة في إثراء هذا الحقل الهام الذي تعنى به الجامعة ضمن استراتيجيتها، لتوفير بيئة جامعية بحثية وتشجيع البحث والابتكار والريادة المجتمعية.



















