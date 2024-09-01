مجلس إدارة جديد لجمعيّة منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN / عقدت الهيئة العامة لجمعية "منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين" المسجلة لدى وزارتي الداخلية والثقافة اجتماعها العادي مساء أمس السبت 31/8/2024 في مقر "مؤسسة إبداع" الدهيشة لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية لمدة ثلاث سنوات.

وفي بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة السابق الشاعر محمد شريم استقالة المجلس فاسِحًا المجال أمام الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء. ثم جرت عملية الانتخاب وفق النظام الداخلي للجمعية، وتم اختيار أعضاء المجلس الجديد بالتزكية.

وبعد اختتام اجتماع الهيئة العامة العادي، عقد مجلس الإدارة المنتخب لجمعية "منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين" اجتماعه الأول لتوزيع المناصب الإدارية على أعضائه، حيث كانت على النحو التالي:الشاعر محمد شريم رئيسًا، الكاتب مايك سلمان نائباً للرئيس، الكاتب أحمد الصيفي أمينًا للسر، الشاعر جرار غريب أمينًا للصندوق ومسؤولًا للعلاقات الخارجية، الكاتب محمد العويسات منسقًا للعلاقات العربية والإعلام، الكاتبة والفنانة التشكيلية مسعدة صابات منسقة عامة للأنشطة، الكاتب وليم فوسكرجيان مسؤولًا للمطبوعات والنشر، الكاتب جميل حسين حمامرة (الحوساني) مسؤولًا للعلاقات الداخلية، الكاتب محمد شحادة مسؤولًا للعضوية.

وقد أشرفت على انتخاب مجلس الإدارة الجديد لجنة مكونة من مدير مؤسسة إبداع المربي خالد الصيفي رئيسًا، ومن الكاتب عدنان العريدي عضوًا.





