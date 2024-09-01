مجلس إدارة جديد لجمعيّة منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN / عقدت الهيئة العامة لجمعية "منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين" المسجلة لدى وزارتي الداخلية والثقافة اجتماعها العادي مساء أمس السبت 31/8/2024 في مقر "مؤسسة إبداع" الدهيشة لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية لمدة ثلاث سنوات.
وفي بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة السابق الشاعر محمد شريم استقالة المجلس فاسِحًا المجال أمام الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء. ثم جرت عملية الانتخاب وفق النظام الداخلي للجمعية، وتم اختيار أعضاء المجلس الجديد بالتزكية.
وبعد اختتام اجتماع الهيئة العامة العادي، عقد مجلس الإدارة المنتخب لجمعية "منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين" اجتماعه الأول لتوزيع المناصب الإدارية على أعضائه، حيث كانت على النحو التالي:الشاعر محمد شريم رئيسًا، الكاتب مايك سلمان نائباً للرئيس، الكاتب أحمد الصيفي أمينًا للسر، الشاعر جرار غريب أمينًا للصندوق ومسؤولًا للعلاقات الخارجية، الكاتب محمد العويسات منسقًا للعلاقات العربية والإعلام، الكاتبة والفنانة التشكيلية مسعدة صابات منسقة عامة للأنشطة، الكاتب وليم فوسكرجيان مسؤولًا للمطبوعات والنشر، الكاتب جميل حسين حمامرة (الحوساني) مسؤولًا للعلاقات الداخلية، الكاتب محمد شحادة مسؤولًا للعضوية.
وقد أشرفت على انتخاب مجلس الإدارة الجديد لجنة مكونة من مدير مؤسسة إبداع المربي خالد الصيفي رئيسًا، ومن الكاتب عدنان العريدي عضوًا.
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