أطباء بلا حدود: إسرائيل تواصل عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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بروكسل / PNN- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حجم وشدة التوغل الإسرائيلي طيلة أربعة أيام في جنين "أمر مفزع للغاية"، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية وتمنع مرور وحتى تستهدف مركبات الإسعاف، ما يؤخر وصول الناس إلى الرعاية.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه في مستشفى جنين الحكومي المدعوم من أطباء بلا حدود، والذي تحاصره القوات الإسرائيلية منذ بدء التوغل، تتعرض إمدادات الكهرباء والمياه للخطر، واضطر الفريق الطبي إلى وقف عمليات غسيل الكلى، وهو إجراء أساسي في علاج الفشل الكلوي.
وتابعت، أنه في طولكرم وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، شاهدت فرقنا الدمار في المخيمات، كما سمعت إفادات مزعجة من متطوع تدرّب من قبل أطباء بلا حدود تعرض للضرب والاستجواب.
وطالبت، إسرائيل باحترام التزاماتها كقوة احتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك وجوب احترامها الوصول إلى الرعاية الطبية، ويجب احترام المستشفيات ومركبات الإسعاف والبعثة الإنسانية الطبية وحمايتها.
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