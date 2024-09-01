أطباء بلا حدود: إسرائيل تواصل عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية في جنين

MENAFN - Palestine News ) بروكسل / PNN- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حجم وشدة التوغل الإسرائيلي طيلة أربعة أيام في جنين "أمر مفزع للغاية"، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية وتمنع مرور وحتى تستهدف مركبات الإسعاف، ما يؤخر وصول الناس إلى الرعاية.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه في جنين الحكومي المدعوم من أطباء بلا حدود، والذي تحاصره القوات الإسرائيلية منذ بدء التوغل، تتعرض إمدادات الكهرباء والمياه للخطر، واضطر الفريق الطبي إلى وقف عمليات غسيل الكلى، وهو إجراء أساسي في الفشل الكلوي.

وتابعت، أنه في طولكرم وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، شاهدت فرقنا الدمار في المخيمات، كما سمعت إفادات مزعجة من متطوع تدرّب من قبل أطباء بلا حدود تعرض للضرب والاستجواب.

وطالبت، إسرائيل باحترام التزاماتها كقوة احتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك وجوب احترامها الوصول إلى الرعاية الطبية، ويجب احترام المستشفيات ومركبات الإسعاف والبعثة الإنسانية الطبية وحمايتها.