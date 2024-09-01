Sunday, 01 September 2024 05:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطباء بلا حدود: إسرائيل تواصل عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية في جنين

9/1/2024 8:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل / PNN- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حجم وشدة التوغل الإسرائيلي طيلة أربعة أيام في جنين "أمر مفزع للغاية"، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية وتمنع مرور وحتى تستهدف مركبات الإسعاف، ما يؤخر وصول الناس إلى الرعاية.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه في مستشفى جنين الحكومي المدعوم من أطباء بلا حدود، والذي تحاصره القوات الإسرائيلية منذ بدء التوغل، تتعرض إمدادات الكهرباء والمياه للخطر، واضطر الفريق الطبي إلى وقف عمليات غسيل الكلى، وهو إجراء أساسي في علاج الفشل الكلوي.

وتابعت، أنه في طولكرم وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، شاهدت فرقنا الدمار في المخيمات، كما سمعت إفادات مزعجة من متطوع تدرّب من قبل أطباء بلا حدود تعرض للضرب والاستجواب.

وطالبت، إسرائيل باحترام التزاماتها كقوة احتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك وجوب احترامها الوصول إلى الرعاية الطبية، ويجب احترام المستشفيات ومركبات الإسعاف والبعثة الإنسانية الطبية وحمايتها.

MENAFN01092024000205011050ID1108623993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث