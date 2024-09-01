كهرباء القدس تقدم دراسة تطبيقية بورقة علمية في مؤتمر سيجري الأردن حول العدادات الذكية

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN / شاركت شركة كهرباء محافظة القدس، ممثلة بالمهندسة دانا بنوره، السبت 31 آب 2024، في عرض ورقة علمية بعنوان "Smart Meters: A Key to Sustainable with Applied Study Cases in Palestine" خلال الأوراق العلمية المصاحب لمؤتمر شبكة مهندسات سيجري في العاصمة الأردنية عمان .

وأجابت المهندسة دانا على عدة استفسارات من الأعضاء المشاركين في المؤتمر وتبادل المعرفة والخبرات.

تجدر الإشارة إلى أن سيجري الوطنية الأردنية هي جزء من المنظمة الدولية للمجلس الدولي الكبير للشبكات الكهربائية (CIGRE)، وتُعنى بتطوير ومشاركة المعرفة الفنية في مجال أنظمة الطاقة الكهربائية على مستوى العالم. وتعزيز التعاون بين الخبراء والمهندسين، وتطوير البحوث والابتكارات المتعلقة بالشبكات الكهربائية الذكية.

وقالت الشركة انها تسعى من خلال مشاركاتها في المؤتمرات العربية والعالمية لنقل خبراتنا والتعاون مع شركائنا ومواكبة التطور التكنولوجي في المجالات المرتبطة بالكهرباء وتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في فلسطين من خلال تبني حلول مبتكرة، لتحسين جودة خدماتنا الكهربائية التي نقدمها لمشتركينا في كافة مناطق امتيازنا.