كهرباء القدس تقدم دراسة تطبيقية بورقة علمية في مؤتمر سيجري الأردن حول العدادات الذكية

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان /PNN / شاركت شركة كهرباء محافظة القدس، ممثلة بالمهندسة دانا بنوره، السبت 31 آب 2024، في عرض ورقة علمية بعنوان "Smart Meters: A Key to Sustainable energy
with Applied Study Cases in Palestine" خلال معرض
الأوراق العلمية المصاحب لمؤتمر شبكة مهندسات سيجري في العاصمة الأردنية عمان .
وأجابت المهندسة دانا على عدة استفسارات من الأعضاء المشاركين في المؤتمر وتبادل المعرفة والخبرات.
تجدر الإشارة إلى أن سيجري الوطنية الأردنية هي جزء من المنظمة الدولية للمجلس الدولي الكبير للشبكات الكهربائية (CIGRE)، وتُعنى بتطوير ومشاركة المعرفة الفنية في مجال أنظمة الطاقة الكهربائية على مستوى العالم. وتعزيز التعاون بين الخبراء والمهندسين، وتطوير البحوث والابتكارات المتعلقة بالشبكات الكهربائية الذكية.
وقالت الشركة انها تسعى من خلال مشاركاتها في المؤتمرات العربية والعالمية لنقل خبراتنا والتعاون مع شركائنا ومواكبة التطور التكنولوجي في المجالات المرتبطة بالكهرباء وتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في فلسطين من خلال تبني حلول مبتكرة، لتحسين جودة خدماتنا الكهربائية التي نقدمها لمشتركينا في كافة مناطق امتيازنا.
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