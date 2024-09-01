تواصل التظاهرات في سيدني للأسبوع الـ47 تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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سيدني / PNN- شهدت العاصمة الأسترالية سيدني، تظاهرة حاشدة، للأسبوع الـ 47 على التوالي، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.
ورفع آلاف المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم.
وقال نائب أمين سر حركة فتح في أستراليا ورئيس اتحاد عمال فلسطين بشير صوالحة، إن استمرار الاحتجاجات تأكيد على رفض شعوب العالم لهذه الجرائم، وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني العيش بحرية، وأمان، مثل أي شعب آخر.
وأضاف، ان هذه المظاهرات تنديدا بالحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال على غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد سيدني مظاهرات أسبوعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة والضفة الغربية، وتعتبر هذه المظاهرات في سيدني جزءاً من حركة تضامن عالمية واسعة، حيث يتوافد المشاركون من مختلف الأعمار والخلفيات للتعبير عن غضبهم ورفضهم للممارسات الإسرائيلية الوحشية.
وقد أصبحت هذه الاحتجاجات محطة هامة في المشهد السياسي والاجتماعي في المدينة، حيث يعبر العديد من المتحدثين فيها عن قلقهم العميق تجاه ما يحدث في فلسطين، ويؤكدون أهمية دعم الحق الفلسطيني في الحرية والكرامة.
ويعكس استمرار المظاهرات الإصرار والعزيمة لدى المشاركين في مواجهة الظلم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ومع تزايد الضغط الشعبي، يبقى الأمل في أن يستجيب المجتمع الدولي لدعوات السلام والعدالة، وأن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني قريباً.
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