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تواصل التظاهرات في سيدني للأسبوع الـ47 تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا

9/1/2024 7:13:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سيدني / PNN- شهدت العاصمة الأسترالية سيدني، تظاهرة حاشدة، للأسبوع الـ 47 على التوالي، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.


ورفع آلاف المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم.

وقال نائب أمين سر حركة فتح في أستراليا ورئيس اتحاد عمال فلسطين بشير صوالحة، إن استمرار الاحتجاجات تأكيد على رفض شعوب العالم لهذه الجرائم، وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني العيش بحرية، وأمان، مثل أي شعب آخر.

وأضاف، ان هذه المظاهرات تنديدا بالحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال على غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد سيدني مظاهرات أسبوعية تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة والضفة الغربية، وتعتبر هذه المظاهرات في سيدني جزءاً من حركة تضامن عالمية واسعة، حيث يتوافد المشاركون من مختلف الأعمار والخلفيات للتعبير عن غضبهم ورفضهم للممارسات الإسرائيلية الوحشية.


وقد أصبحت هذه الاحتجاجات محطة هامة في المشهد السياسي والاجتماعي في المدينة، حيث يعبر العديد من المتحدثين فيها عن قلقهم العميق تجاه ما يحدث في فلسطين، ويؤكدون أهمية دعم الحق الفلسطيني في الحرية والكرامة.

ويعكس استمرار المظاهرات الإصرار والعزيمة لدى المشاركين في مواجهة الظلم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ومع تزايد الضغط الشعبي، يبقى الأمل في أن يستجيب المجتمع الدولي لدعوات السلام والعدالة، وأن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني قريباً.

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