هل تجري هاريس مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل؟

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس قد تُجري مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لهاريس، قد يضطلع بدور رئيس في مراجعة هذه السياسة إذا فازت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه "من المتوقع أن تعين هاريس مساعدها غوردون مستشارا للأمن القومي إذا فازت بالسباق نحو البيت الأبيض أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب" في 5 نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوردون كان يخشى -حتى قبل أن يبدأ الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة أواخر أكتوبر 2023- ألا تكون الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية ناجحة في القطاع.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن "شخص مقرب منه" فإن غوردون "يخشى أن يكون السبيل الوحيد لأن تحقق إسرائيل هدفها بتدمير حركة "حماس" هو تدمير قطاع غزة بأكمله، بكل ما يسببه ذلك من مأساة إنسانية".

وأضاف المصدر أن غوردون لم يقتنع بأن في وسع الولايات المتحدة التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن تعامل معه خلال محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل 10 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هاريس "تحدثت بقوة ووضوح أكثر" عن الحاجة إلى دولة فلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.