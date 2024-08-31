فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما غدا
التاريخ
8/31/2024 3:01:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما بلواء بني كنانة يوم غد الأحد، بهدف الصيانة وتحسين جودة الخدمات.
وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء بني كنانة، إن مدة فصل التيار الكهربائي عن منطقة حريما ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر .
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