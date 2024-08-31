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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما غدا

8/31/2024 3:01:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما بلواء بني كنانة يوم غد الأحد، بهدف الصيانة وتحسين جودة الخدمات.


وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء بني كنانة، إن مدة فصل التيار الكهربائي عن منطقة حريما ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر .

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