التهتموني: الجسر العربي للملاحة حققت إنجازات ملفتة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

أكدت النقل المهندسة وسام التهتموني أن شركة الجسر العربي للملاحة حققت إنجازات ملفتة في قطاع النقل البحري والتبادل التجاري والاقتصادي بين افريقيا العربية وآسيا العربية على مدار السنوات الماضية.



واشارت التهتموني خلال زياراتها للشركة اليوم ان الشركة تعمل وفق خطة واضحة و مدروسة لمواكبة متطلبات النقل البحري وضمن رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة مما ساهم في زيادة التبادل التجاري والنقل بين البلدان العربية و انعكاسات ذلك على التنمية بين دول التأسيس (الاردن , مصر, العراق.



وأضافت التهتموني أن الجسر العربي شكل على مدار اكثر من ثلاثة عقود جسرا اقتصاديا و اجتماعيا و حلقة وصل بين جناحي الوطن العربي بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من حكومات دول التاسيس وادارته الواعية وخططها الاستراتيجية التي تتوافق مع كافة المتغيرات الدولية و الاقليمية و تنوع الخيارات المتاحة امامها في العمل و التشغيل مما مكن الجسر العربي من الاستمرار والريادة في النقل البحري بين دول الاقليم كافة لاسيما بعد جائحة كورونا وتداعياتها حيث اعادت الجسر العربي بخططها الواضحة والمتابعة من الحكومة و الجمعية العمومية للشركة تطوير عملها وانشطتها لتحقق ايرادات نوعية وتشغيل عالي لاسطولها البحري بين العقبة و نويبع ودول اخرى في الوطن العربي تأجيرا ونشاطا.

واكدت التهتموني على ان الحكومة على اطلاع دائم للانجازات المتحققة من قبل الشركة و تتابع كافة الخطط و البرامج و الاستراتيجيات التي تعمل وفقها الجسر العربي و تدعمها بشكل مطلق لتواصل ريادتها في النقل البحري كونها الشركة العربية الوحيدة المستمرة في التعاون العربي المشترك وخدمة اهدافها الموضوعة بين دول التأسيس لاسيما ونحن نتابع المجالات المتعددة التي باتت تعمل وفقها الجسر العربي والفرص المتاحة و حجم النقل البري والبحري المتزايد عبر اسطول الشركة.



من جانبه كشف مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة ان الشركة تعاقدت على شراء ثلاث وحدات بحرية جديدة سيتم استلامها خلال الاربعة شهور القادمة (باخرة شحن حديثة وقاربين سياحيين) تنفيذاً لإستراتيجية الشركة بتحديث اسطولها البحري وذلك تلبية للطلب المتزايد على خدمات الشحن البحري وعلى الطلب المتنامي على استئجار وحدات الاسطول من الشركات العالمية لبواخر الشركة نتيجة السمعة الطيبة والمهارة العالية لطواقم الشركة وتنوع وحداتها البحرية.



و بين العبادلة أن الجسر العربي قام خلال العام الحالي بتأجير ثلاث وحدات بحرية تعمل بين مصر والسعودية وبين السودان والسعودية وكذلك في مشروع البحر الاحمر في المملكة العربية السعودية مما عزز إيرادات الشركة ومكنها من المحافظة على النتائج الايجابية في ظروف عالمية واقليمية صعبة، علاوة على زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والاردن من خلال خط العقبة/ نويبع البحري .

و أكد العبادلة أن الجسر العربي نجح في نقل 180 الف مسافر منذ بداية هذا العام وحتى شهر آب/2024 بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي، وتمكنت من نقل (54) الف شاحنة مقارنة مع (34) الف شاحنة في العام الماضي لذات الفترة وبنسبة زيادة وصلت الى (57%) تقريباً عن العام الماضي، ونقل 6404 سيارة مقابل 5248 سيارة العام الماضي وبنسبة زيادة وصلت الى 22%.



و أوضح ان الجسر العربي ارتفع رأسماله العام الحالي الى 105 مليون دولار ، وبلغت قيمة موجوداته 161 مليون دولار، وحقوق الملكية 127 مليون دولار، وقد حققت الشركة ارباح تراكمية بلغت 293 مليون دولار منذ التأسيس، ووزعت على الدول المساهمة 155 مليون دولار.



و قال العبادلة ان الاثر الاقتصادي لنشاطات الشركة على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يصل (140) مليون دولار سنوياً وهو ما يعزز اقتصاديات المنطقة الخاصة ويعود بالنفع والفائدة على كافة القطاعات المستفيدة من اعمال الشركة كالموانئ والجمارك وشركات التأمين وقطاع التخليص وشركات الصيانة والبنوك والسوق المحلي، والمجتمع المحلي والدعم الذي يحظى به من إدارة الشركة، في اشارة الى أن الشركة تعد رافد للاقتصاد الوطني لمساهماتها الفعالة في التنمية المستدامة، و النشاط الاقتصادي الذي أحدثه الجسر العربي في كافة القطاعات.



وفي حديثه عن خطط الجسر العربي المستقبلية أوضح العبادلة ان أهمها التوسع بسياسة التأجير في السنوات القادمة لتنويع مصادر الدخل والاستفاده من السمعة الكبيرة التي تحظى بها، وستعمل على الدخول في ائتلافات مع شركات ملاحية كبرى في منطقة البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، وتشارك في تطوير وتأهيل ساحات اصطفاف وانتظار في العقبة والمشاركة في انشاء وتطوير ارصفة في العقبة ونويبع، وكذلك انشاء مستودعات جمركية (بوندد) في العقبة لتسريع وتسهيل انتظار المركبات، وايضاً تشجيع الربط السياحي بين منتجعات جنوب سيناء والمثلث الذهبي في الاردن عبر الخط السياحي العقبة / طابا .

