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طريق الأغوار الجنوبية تحت المجهر.. متى يصبح حلم تأهيله بالكامل حقيقة؟

8/31/2024 3:01:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- يأمل سكان ومستخدمو طريق الكرك الأغوار الجنوبية الذي يعاني من تردي بنيته التحتية، بأن تشكل عملية إعادة تأهيل منعطفات منطقة الخرزة التي توصف بأنها واحدة من أصعب وأخطر مراحل الطريق، بداية لإعادة تأهيل الطريق كله.
وعلى مدى سنين طويلة، يطالب سكان الكرك بإعادة تأهيل الطريق الممتد على مسافة 30 كم بين الأغوار الجنوبية ومدينة الكرك، إذ بات يشكل خطرا على مستخدميه، خصوصا في فترة الشتاء بسبب الانهيارات الطينية والصخرية على الطريق، التي تؤدي إلى إغلاقه لفترات طويلة.
وتمت آخر عملية تعبيد الطريق الواصل بين مدينة الكرك ولواء الأغوار الجنوبية قبل نحو 40 عاما، وهو ذو أهمية زراعية وصناعية؛ حيث تقع أهم رقعة زراعية بالمنطقة، إضافة إلى كبريات شركات التعدين، وتحديدا البوتاس العربية والمنغنيز والبرومين وغيرها من الشركات العاملة.
كما يعد الطريق الشريان الحيوي والوحيد لحركة التنقل اليومية للمزارعين والعاملين بمصانع الأغوار، إضافة إلى الطلبة والعاملين بمؤسسات محافظة الكرك المختلفة، إلا أن الطريق بات يشكل هاجسا لدى مستخدميه بسبب اهتراء أجزاء كبيرة منه، إضافة إلى ما يحدث من انهيارات سنوية مع بدء تساقط الأمطار، حيث يتعرض الطريق لانهيارات طينية وصخرية من أعالي الجبال الملاصقة له.
وشهد الطريق العام الماضي خلال الموسم المطري، إغلاقات عديدة نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأتربة الطينية وسطه، في مواقع مختلفة، مما أدى إلى انتظار عشرات المركبات والشاحنات والحافلات وسط الطريق لحين إزالة الردم والطين المتراكم.
وخلال الشتاء الماضي، وقع حادثا تدهور في منطقة الخرزة، كان آخرهما تدهور مركبة سياحية تقل ركابا من جنسية آسيوية سقطت في الوادي السحيق المجاور للطريق بسبب عدم معرفة السائقين بطبيعة الطريق ووعورته.
وبسبب رداءة حال الطريق الممتد على مسافة 30 كم، تقوم كوادر الأشغال العامة بعمليات ترقيع سنوية لا تشكل أي إضافة لحال الطريق الذي أصبح مثار شكاوى المواطنين والمزارعين في محافظة الكرك والأغوار الجنوبية، خصوصا أنه يعد الطريق الرئيسي لمنطقة الأغوار الجنوبية، في حين يتم فتح وتعبيد طرق فرعية أخرى باتجاه الأغوار الجنوبية من بلدات بالشمال والجنوب، لكنها لا تخدم مجموع سكان المحافظة كما يخدم طريق الكرك الأغوار الجنوبية.
ومؤخرا، طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاء لإعادة تأهيل نحو 2 كم من الطريق في منطقة الخرزة، وهي تشكل المنعطفات الخطيرة والصعبة التي غالبا ما يعاني مستخدمو الطريق فيها.
وقال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، إن الطريق بحاجة ماسة لإعادة التأهيل بسبب قدمه وتردي مرافقه المختلفة، مشيرا إلى أن طرح العطاء جاء بعد توافق مجلس المحافظة مع شركة البوتاس العربية لإعادة تأهيل جزء من طريق الكرك الأغوار في منطقة الخرزة كجزء من عملية تأهيل شاملة للطريق على مراحل ابتداء من هذا العام 2024. وقد تم تخصيص مبلغ 600 ألف دينار للبدء بهذا المشروع هذا العام، حيث رصد مجلس المحافظة 200 ألف دينار، ووافقت شركة البوتاس العربية على تخصيص 400 ألف دينار على أن يتم التنسيق والشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال الطريق في السنوات المقبلة.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وجه مدير أشغال محافظة الكرك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس محافظة الكرك عبدالله النعيمات وأعضاء من المجلس قبل شهرين للإسراع بتجهيز دراسة تنفيذ مشروع صيانة لأجزاء من طريق الكرك - الأغوار في منطقة الخرزة، والإعلان عن طرح العطاء خلال الفترة اللاحقة، بعد أن جرى رصد مخصصاته من مجلس المحافظة وبدعم من شركة البوتاس.
وأكد أبو السمن، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون المستمر مع مجالس المحافظات لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع وتسديد المخصصات قبل انتهاء السنة المالية حرصا على عدم فوات منفعة مجالس المحافظات من الموازنات المخصصة لها واضطرارها إلى إعادة المبالغ المرصودة إلى وزارة المالية.
وأشار أبو السمن إلى مستوى التعاون والتنسيق مع مجلس محافظة الكرك بقطاع الأشغال، مؤكدا إلى أن الوزارة أنهت خلال العام الماضي 18 مشروعا في الكرك، فيما تم طرح 6 عطاءات خلال العام الحالي، وقد بدأت بتنفيذها وفق الخطط الموضوعة، فيما يجري حاليا استكمال إجراءات طرح بقية عطاءات اللامركزية البالغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليون دينار.
وقال مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو، إن إعادة تأهيل طريق الخرزة ستتم قريبا بعد أن تم طرح العطاء، ولاحقا سيتم فتح العروض لإحالة العطاء على إحدى الشركات المتقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل العطاء بالشراكة مع شركة البوتاس العربية ومجلس محافظة الكرك.
وأكد العمرو، أن تأهيل طريق الخرزة بمسافة 2 كم هو جزء أو مرحلة أولى لإعادة تأهيل كامل الطريق إلى الأغوار الجنوبية، بحيث سيتم توسعة المنعطفات بسعة 17 مترا وإجراء تنفيذ أكتاف الطريق وبناء عبارات صندوقية ومجاري تصريف مياه الأمطار وإزالة كل جوانب الطريق التي تغلقه كل عام بموسم الأمطار.
وأكد سكان في الكرك، ان أهمية إعادة تأهيل طريق الكرك الأغوار الجنوبية بالكامل وليس جزءا بسيطا منه، نابعة من خطورة الطريق وبقائه على حاله منذ أكثر من أربعين عاما.
وقال المواطن أحمد الخنازرة من الأغوار الجنوبية إن "الطريق رغم خطورته، لم تشفع له عشرات الحوادث الخطرة والمميتة التي تقع سنويا على طريق الكرك الخرزة الأغوار الجنوبية، بإعادة تأهيل الطريق ومعالجة النقاط الخطرة عليه، رغم الوعود الرسمية الكثيرة بخصوص ذلك".
وبين، أن "الطريق بوضعه الحالي بات يشكل خطرا على المستخدمين، لأنه أصبح قديما ومهترئا، خصوصا في منطقة الخرزة؛ حيث تحدث الانهيارات الطينية والصخرية من الجبال المحاذية للطريق مع بدء تساقط الأمطار، مما يؤدي إلى إغلاقه لفترات طويلة، قبل أن تعيد كوادر وآليات الأشغال العامة فتحه من جديد، إضافة إلى ضيق وتردي الطريق وكثرة الحفر والمطبات فيه، رغم عمليات الصيانة التي تجريها الأشغال كل عام".
وأشار الخنازرة إلى أن "منطقة الخرزة لم تعد صالحة للسير عليها، لا سيما من قبل المركبات الكبيرة التي تمر بها يوميا باتجاه المصانع الموجودة بالأغوار الجنوبية"، مؤكدا أن الطريق بحاجة شديدة إلى التوسعة والتجديد.
كما أكد، أن "الطريق يعد الشريان الرئيسي لأعداد كبيرة من العاملين بالمصانع والشركات بالأغوار الجنوبية، إضافة إلى كونه مستخدما يوميا من المزارعين بالأغوار الذين يقصدون مزارعهم كل يوم، وهو الأمر الذي يجب على العديد من الشركات الموجودة أن تساهم في كلفة إعادة التأهيل، لا سيما أنها تحقق أرباحا كبيرة من المنطقة".
ولفت الخنازرة إلى أن "عمليات الصيانة الدورية مع قدوم الشتاء هي صيانة روتينية، لم تعد تجدي نفعا مع حال الطريق المتردي الذي يحتاج إلى عملية إعادة تأهيل شاملة تستهدف توسعة الطريق وإنهاء حالته المتردية".
ووفق رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، فإن "سكان الأغوار الجنوبية يطالبون كل عام وطوال الوقت بإعادة تأهيل طريق الكرك الأغوار الجنوبية، خصوصا منطقة الخرزة الخطيرة التي تتسبب بحوادث سير كثيرة بسبب انحدارها الشديد"، لافتا إلى أنه ومع بدء تساقط الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، يتعرض الطريق لانهيارات طينية وصخرية تشكل خطرا على المستخدمين وتغلق الطريق لساعات طويلة.
وشدد الهويمل، على أن "بداية عملية تأهيل جزء من الطريق في منطقة الخرزة جيدة، لكنها غير كافية، حيث يحتاج الطريق بأكمله إلى التأهيل. ويجب ألا تكون هذه العملية نهاية الاهتمام بالطريق وتركه لسنوات أخرى كثيرة".

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