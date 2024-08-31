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مجمعات سكنية لمغتربي الجامعات - جريدة الوطن السعودية

8/31/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al Watan) مع عودة العام الجامعي الجديد، انطلقت دعوات طلاب وطالبات مقبولين في جامعات ((خارج مقرات سكنهم وإقامتهم))، وكذلك أولياء أمورهم، لتبني جمعيات ((خيرية)) أو ((تعاونية))، تابعة للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، تخصيص مجمعات سكنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة كمقرات سكنية للطلاب والطالبات ((المغتربين)) برسوم مناسبة، وتتولى تلك الجمعيات تأجير وتشغيل تلك المجمعات السكنية طوال العام الجامعي.
رسوم باهظة
أشار أولياء أمور طلاب وطالبات مقبولين في جامعات خارج مناطقهم لـ((الوطن))، أمس، إلى معاناتهم الكبيرة في البحث عن مقرات سكنية لأبنائهم وبناتهم قريبة من مواقع الجامعات، علاوة على ارتفاع رسوم الإيجارات فيها، حيث إن البعض من ملاك الشقق السكنية يستغل ظروف وحاجة ((الطالبات)) تحديدًا في رفع الرسوم إلى مبالغ باهظة مقارنة بشقق سكنية أخرى.
الانسحاب
وأضافوا أن أحد أسباب رفض الطلاب والطالبات الدراسة الجامعية خارج مقراتهم السكنية ندرة الشقق السكنية، ورسوم الإيجارات المرتفعة، حيث يضطر بعضهم إلى ((الانسحاب))، لعدم قدرته على مجاراة مصروفات الإقامة والإعاشة والدراسة، بينما بعض الطلاب يضطرون لتخصيص ساعات يومية خارج أوقات الدراسة للعمل بدوام ((جزئي)) في المكتبات أو في المراكز التموينية أو توصيل الطلبات أو الانضمام لتطبيقات السائقين ((الأجرة))، وذلك قد يكون سببا في انخفاض المستوى الدراسي للطالب، لانشغاله عن الدراسة. وأشاورا إلى أن تلك الخطوة تفوت الفرص على المتورطين في زيادة أسعار الإيجارات، مؤكدين ضرورة إتاحة فرصة السكن للطالب بمفرده أو من خلال مجموعة داخل الغرف أو الشقق في المجمع السكني، كل حسب رغبته وظروفه.
500 طالب وطالبة
بدوره، أبان الخبير في القطاع غير الربحي أحمد الزويد أن مثل تلك المشاريع تدخل ضمن الاستثمار الاجتماعي، وفيها استفادة لكل الأطراف، وبرسوم مناسبة، وتحقق عوائد مالية كبيرة على الجمعيات، داعيا إلى تبني الجمعيات الخيرية، المتخصصة في الإسكان أو القريبة في تخصصها من ذلك، سرعة البدء في تنفيذ المقترح، ولافتًا إلى أن العدد الأدنى لعدد الطلاب والطالبات ((المغتربين)) في كل جامعة سعودية لا يقل عن 500 طالب وطالبة، إلى جانب العمل على توفير بعض الخدمات الأخرى، مثل حافلات وسيارات، ومواقع تموينية قريبة من المجمع السكني، وتقديم خدمات متنوعة، مثل غسل الملابس، وغيرها.
الآثار الاقتصادية للاستثمار الاجتماعي
1- تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق الاستدامة المالية.
2- تعزيز دور القطاع غير الربحي في الإسهام بالناتج المحلي الإجمالي.
3- تقليل نسب البطالة من خلال توفير فرص وظيفية أكبر.
4- تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق للحصول على التمويل والمواهب والمعرفة.

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