Sunday, 01 September 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط 60 ألف وحدة تبغ بشرفية جدة - جريدة الوطن السعودية

8/31/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت أمانة جدة، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 60 ألف وحدة من منتجات التبغ في حي الشرفية.
وأوضحت الأمانة أنه خلال عملية تفتيش دقيقة اكتشفت الفرق الميدانية وجود عمالة أجنبية تقوم بتحميل بضائع مشبوهة داخل أكياس نفايات. وأشارت الأمانة إلى أن هذه البضائع تشمل كميات ضخمة من التبغ غير المصرح به، وكانت مخزنة بطرق مخالفة في سيارات عدة. وأضافت أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تمت مصادرة الكميات المضبوطة، وإتلاف كمية كبيرة من التمباك.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أمانة جدة في تعزيز رقابتها لضمان تطبيق الأنظمة، والحفاظ على صحة السكان.

MENAFN31082024000089011017ID1108622526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث