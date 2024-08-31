ضبط 60 ألف وحدة تبغ بشرفية جدة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
ضبطت أمانة جدة، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 60 ألف وحدة من منتجات التبغ في حي الشرفية.
وأوضحت الأمانة أنه خلال عملية تفتيش دقيقة اكتشفت الفرق الميدانية وجود عمالة أجنبية تقوم بتحميل بضائع مشبوهة داخل أكياس نفايات. وأشارت الأمانة إلى أن هذه البضائع تشمل كميات ضخمة من التبغ غير المصرح به، وكانت مخزنة بطرق مخالفة في سيارات عدة. وأضافت أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تمت مصادرة الكميات المضبوطة، وإتلاف كمية كبيرة من التمباك.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أمانة جدة في تعزيز رقابتها لضمان تطبيق الأنظمة، والحفاظ على صحة السكان.
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