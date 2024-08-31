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أمير البحر والشعر والجمال - جريدة الوطن السعودية

8/31/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al Watan) "تعالي يا هنا قلبي نجدّد بالهوى ذكرى جميلة بكل ما فيها من السقّا إلى الروشان زمن لا من تذكّرته أهيم وينتشي عطره وأقول الله يا جدّة وحشني حُسنك الفتّان".
بهذه الكلمات التي تتنفس عطر البحر وأزقة جدة القديمة، يعبر الأمير خالد الفيصل عن عشقه للمدينة التي ألهمته فنونه وأشعاره.ورغم أن الأمير الشاعر وُلد في الرياض، إلا أن جدة كانت دومًا وجهة حبه ومصدر إلهامه، تلك المدينة التي تبعث في نفسه الحنين وتعكس في أعماله الجمال العريق والأصالة.
في أرجاء جدة القديمة؛ تتعانق الرواشين لتروي حكايات من الزمن الجميل، وتُطل النوافذ على قصص لا تنتهي من الماضي والحاضر، ففي كل زاوية من زوايا المدينة التي ألفتها وتعرفت عليها أكثر من أستاذي سعود التويم هناك بصمة خالدة للأمير خالد الفيصل، الذي لم يكن يومًا مجرد شاعر أو فنان فحسب، بل كان عاشقًا لهذه المدينة العتيقة، يروي حكاياتها بلغته الخاصة وينقل جمالها وأصالتها إلى كل من يقرأ شعره أو يتأمل فنه العظيم.
جدة التي عرفها البحارة والتجار والحالمون ومحررو المجلات وصحفيوها مثلي؛ لم تكن مجرد محطة أو مكان، بل هي نبض في قلب خالد الفيصل، تعلم منها كيف يرسم الحياة بمداد الفن، وكيف يكتب الشعر من نسائم البحر وعبق التاريخ، لذا في كل قصيدة كتبها، كانت جدة حاضرة، تتهادى بين السطور وتنساب بين الكلمات، مدينة تعانق البحر وتغني معه لحنًا لا ينتهي.
وفي كل زاوية من زوايا جدة، نجد بصمة خالد الفيصل، في كل رواشينها التي تروي حكايات الزمن، وفي كل موجة تضرب شواطئها وتغني ألحانها.
إنه خالد الفيصل، الشاعر والفنان والقائد الذي حمل جدة في قلبه، وجعل منها ملهمته ومصدر إبداعه، فبات راوي حكاياتها وحافظ تراثها وصانع مستقبلها، كلما نذكر اسمه الفخيم نذكر تلك المدينة التي سكنت قلبه قبل أن يسكنها، والتي جعل منها لوحةً فنيةً تنبض بالحياة على مدى الزمن.

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