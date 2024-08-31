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هل تود العودة لبداية العُمر - جريدة الوطن السعودية

8/31/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al Watan) سألني شاب يصغرني بكثير قائلاً هل تتمنى العودة لعمر لشباب ولماذا؟
حقيقة صُدمت في بادي الأمر وأطلت السكوت، لعلي أجد مخرجل من هذا السؤال الذي بدا لي أنه سؤال يحمل معنيين في الإجابة، فمن المستحيل أن تجد أحدًا ما لا يود العودة لعمر الشباب،علمًا أنني في بداية منتصف العمر.
فمن غير المنطقي أرفض العودة وهذا مناف للمنطق والعقل، وايضًا طلب العودة لبداية حياة الشباب له دلالة خطيرة تحتاج توخي الحذر من الانسلاخ من ماض قد يكون كله تهم عن ماضيك المخيّب والتعيس.
أجبته قائلا، بكل تأكيد لا ولا أتمنى العودة للوراء ولو ليوم واحد. ضحك ساخرًا مني وغير مصدّق.
حينها خرجت من المكان تاركًا الجميع في حال ذهول من الصدمة وتداعت عليهم الكثير من الأسئلة ولا أظن أنها تخرج عن قول بعضهم لبعض أيعقل يتمنى الخلاص من العُمر، والاقتراب من الموت ومن يريد الموت أو انقضاء عُمره!
جلست على مكتبي وأخذت قلم رصاص وورق وبدأت أدون ملاحظاتي مفسرًا تعميم هذا السؤال على الجميع. طرحت مجموعة من الأسئلة على نفسي وأولها لماذا أغلب أيامنا تنتهي بالندم؟ لماذا معظمنا يريد العودة للوراء؟ لكنني أجبت عن السؤال الأول فقط.
أن أكثر أفعال الانسان غالبًا ما يندم عليها ولو بعد حين، فمنها الآنية ومنها بعد سنوات عدة.
نعلم ولا يساورنا شك أننا نفعل أفعالا مشينة، منها ما هو سر وأخرى ما يحقق لحظات انتشاء شعوري مغمورة بعواطف، وأخرى أفعال عنيدة تخالف المنطق أو الواقع، وهُناك الشعور بالخوف من أفعال قد تجلب الويل والثبور ، وهنا مكمن الخطورة. ولو كانت على طريق الصواب ، فمن تربى بين مجتمعات لها تاريخ وتفكير ثابت وحركة متتابعة متتالية، يصعب إقناعه بأن التغيير هي محاولة أكيدة نحو نهاية لا تجلب الندم أو الحزن. والسواد الأعظم ممن يتمنون الرجوع للماضي لن يجرؤا لو أتيحت لهم الفرصة بالعودة، ليس إلا بسبب الخوف الشديد من أن تكون النتيجة أسوأ مما هي عليه الآن، وهذا بتصوّراته الآنية، فإن عقل العاطفة أو الضمير يضع له حجابا يمنعه من الخروج، ليتحوّل من بعد ذلك لمقعد الانتظار، ولو أن المرارة تقف في منتصف لسانه مدةً طويلة، بل ولن يستطيع بلعها أو نزعها. فيلجأ البعض لتطبيق معايير الأخلاق والتدين والتجربة الاجتماعية ونشر القيم والعادات الحميدة إلخ..، معتبرين أن ذلك أسهل الطرق لتغيير الصورة النمطية عن ماضية إن كان سلبيا، وإظهار مستوى النقد لمعظم المجتمع ووصفهِ بالسواد، وقد يصل بهِ الأمر إلى وصف الغالب وصفا غير أخلاقي، ومن هنا بداية مختلفة لا تحمل التكلّف في الجهد. فما يقوم بهِ سوى أخلاق جيدة تنزع عنه محاولة التغيير نحو الأفضل ووصف الآخرين بالنقص لعلهُ يتساوى معهم.
الإجابة عن السؤال أننا لا نريد العودة من جديد لبداية العُمر، فنحن لسنا على قدر كاف من تحمّل المسئولية لتجربة أخرى قد تكون فاشلة، وما وصلنا إليه يكفي من التعب والإرهاق بأننا نطلب السكينة والراحة.
لكن هُنا عدة تساؤلات إذا كان هذا السؤال فرضيا عن عودة الإنسان لبداية العمر، مستحيل أن يتحقق ولن يقبل طرح مثل هذه الأسئلة.
فلماذا يقوم البعض بتصرفات تُجيب عن هذا السؤال من منطق ما يُناقض واقعنا، وهو قيامنا بتصرفات المراهقين عن طريق أفعال واقوال لا تتناسب مع هذا العُمر أو ذاك، بل وتؤكد للآخرين أحقية طرح السؤال من جديد.
ويبقى السؤال مراوحًا .. هل الخلل في مستوى والتعليم والتربية؟ أم في مستوى الوعي والإدراك؟.

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