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موسم صيد الروبيان ينطلق الأحد في جازان

8/31/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق الأحد 1-9-2024 موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر بمنطقة جازان، الذي يمتد 7 أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس من العام 2025. وأوضح مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة جازان، المهندس مهند خواجي، أن المركز وفر جميع الخدمات للصيادين من خلال تقديم الدعم الكامل لهم عبر إنهاء جميع الإجراءات التي تمكنهم من الانطلاق مع بداية الموسم، ومنحهم التأييدات اللازمة لاستخراج رخص عمالة الصيد، وتعديل وسائل الصيد، والتنسيق مع شركة الخدمات الزراعية، لإنهاء كل إصدارات الرخص الموسمية لصيد الروبيان، وكذلك تسهيل عمليات الإبحار لأصحاب قوارب الصيد، التي يتجاوز عددها 120 قارب صيد مع الساعات الأولى لبداية الموسم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن تحديد موسم خاص لصيد الربيان يأتي ضمانًا لاستدامة وتوافر المنتج بشكل دائم، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الغذائي من المنتجات البحرية المحلية ذات القيمة الغذائية العالية، لتواكب تطلعات رؤية المملكة، داعيا الصيادين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في حماية المخزون وتنميته تنمية مستدامة.

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