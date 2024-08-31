موسم صيد الروبيان ينطلق الأحد في جازان

(MENAFN
- Al Watan)
ينطلق الأحد 1-9-2024 موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر بمنطقة جازان، الذي يمتد 7 أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس من العام 2025. وأوضح مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة جازان، المهندس مهند خواجي، أن المركز وفر جميع الخدمات للصيادين من خلال تقديم الدعم الكامل لهم عبر إنهاء جميع الإجراءات التي تمكنهم من الانطلاق مع بداية الموسم، ومنحهم التأييدات اللازمة لاستخراج رخص عمالة الصيد، وتعديل وسائل الصيد، والتنسيق مع شركة الخدمات الزراعية، لإنهاء كل إصدارات الرخص الموسمية لصيد الروبيان، وكذلك تسهيل عمليات الإبحار لأصحاب قوارب الصيد، التي يتجاوز عددها 120 قارب صيد مع الساعات الأولى لبداية الموسم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن تحديد موسم خاص لصيد الربيان يأتي ضمانًا لاستدامة وتوافر المنتج بشكل دائم، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الغذائي من المنتجات البحرية المحلية ذات القيمة الغذائية العالية، لتواكب تطلعات رؤية المملكة، داعيا الصيادين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في حماية المخزون وتنميته تنمية مستدامة.
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