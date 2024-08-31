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أمطار في 8 مناطق والمدينة الأعلى بـ 37.4 ملم

8/31/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (37.4) ملم في مطار المدينة، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على مدار (24) ساعة.
وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في جميع المناطق، أن (41) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجلت من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة 30 أغسطس حتى التاسعة صباح السبت 31 أغسطس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، جازان، نجران، الباحة).
ووفقًا للتقرير سجّلت منطقة المدينة المنورة في حي المطار (35.2) ملم، وفي الحرم (27.6) ملم، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة (17.4) ملم في ميقات يلملم - الليث، و(8.0) ملم في سد الليث، وفي منطقة القصيم سجلت عقلة الصقور (1.8) ملم.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (16.6) ملم في بلدية بني عمر - النماص، و(9.6) ملم في بني عمرو - النماص، بينما سجلت منطقة تبوك (3.4) ملم في المعظم - تبوك، وسجلت منطقة جازان (7.2) ملم في الجبل الأسود - الريث، و(1.8) ملم في الدائر، وفي منطقة نجران سجلت (0.6) ملم في بدر الجنوب، مبينًا أن منطقة الباحة سجلت في بلخزمر - المندق (28.6) ملم، و(12.4) ملم في شبرقة - الباحة.

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