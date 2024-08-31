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غدا.. انطلاق المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غدًا المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته السادسة، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن بمحافظة الطائف.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة النهائية إقامة 250 شوطًا من بينها 16 شوطًا ضمن كؤوس المهرجان، وشوطان "بندق"، وشوطان "سيف" إضافة لإقامة سباق الهجانة للرجال والسيدات.

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