غدا.. انطلاق المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

غدا.. انطلاق المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن
التاريخ
8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق غدًا المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد
للهجن بنسخته السادسة، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن بمحافظة الطائف.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة النهائية إقامة 250 شوطًا من بينها 16 شوطًا ضمن كؤوس المهرجان، وشوطان "بندق"، وشوطان "سيف" إضافة لإقامة سباق الهجانة للرجال والسيدات.
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