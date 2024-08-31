الطيران تستعد لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، يرافقه عدد من قيادات الوزارة اليوم، مطار العلمين الدولي للاطلاع على آخر الترتيبات والتجهيزات النهائية لكافة الخدمات واللوجستيات المقدمة بالمطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في النسخة الأولي من“معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024”.

وقال الحفني – خلال جولته التفقدية قُبيل أيام قليلة من استضافة مصر للمعرض، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدينة العلمين الجديدة، بما يعزز مكانة مصر على خارطة المعارض الدولية كمركز إقليمي للطيران والفضاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا –“إن هذا الحدث يعد محطة فارفة في تاريخ الطيران المدني ويرسخ مكانه مصر الريادية إقليميًا ودوليا بهذا المجال”.

موضوعاتتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط “سكك حديد مصر” تنفى نشوب حريق بقطار داخل محطة رمسيس ميناء دمياط يتداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وأكد ضرورة تكثيف وتوزيع فرق العمل المدربة، سواء من أفراد العلاقات العامة أو المنسقين داخل المطار على مدار الساعة، لتوفير كافة سبل الدعم والراحة للركاب وتقديم أعلى جودة من الخدمات، بما يساهم في إنجاح المعرض وخروجه بالصورة المُشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الدولية أمام خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.

وتجول وزير الطيران المدني في مكان إقامة المعرض، وتفقد الأجنحة المشاركة ومنطقة التسجيل الخاصة بزوار المعرض، وأماكن دخول وخروج كافة المشاركين والزوار، فضلا عن الاطمئنان على تسخير كافة الإمكانيات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الكبير.. وتابع جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات المطار لتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة“مصر للطيران”، بصفتها الناقل الرسمي للحدث، عن تخفيض بنسبة 15% على أسعار التذاكر للمشاركين في المعرض، كما قامت بحملة دعائية على طائراتها ومكاتبها الداخلية والخارجية، حيث وضعت شعار المعرض من الخارج على عدد من طائراتها، وعرضت فيديو ترويجي للمعرض على الشاشات داخل الطائرات.

وتم وضع لافتات تعكس أهمية هذا الحدث كما بجميع المطارات وداخل صالات الوصول والمغادرة، فضلا عن عرض فيلم ترويجي للمعرض، كما تم تخصيص فرق عمل متخصصة في مطارات (القاهرة وبرج العرب والعلمين) لاستقبال الوفود المشاركة، وتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية لنقلهم من وإلى مطار العلمين.

جدير بالذكر أن المعرض يشكل منصة دولية لتعزيز التعاون في مجال صناعة النقل الجوي، بمشاركة خبراء وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم استعراض أحدث التقنيات وبحث مستقبل الطيران العالمي، بما يوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة بساحة العرض المكشوف، بالإضافة إلى عروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية، في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

كما يشارك في المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في مجالات تكنولوجيا الفضاء وصناعة الطيران في العالم؛ مما يجعله فرصة واعدة لعرض الأفكار المبتكرة والهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالم، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة، وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.

المصدر: