3 شركات تعتزم إصدار صكوك بقيمة 12 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مصادر رقابية لـ”البورصة”، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس ملفات 3 إصدارات لبرامج صكوك تمويلية بقيمة تصل إلى 12 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن الإصدارات تخص شركات“إم أن تى حالا”، و”كونتكت”، و”رواسى القابضة”، مرجحة أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.
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وأشارت إلى أن هناك إصدارين على وشك الحصول على الموافقة النهائية ويجرى دراستهما فى لجنة الرقابة الشرعية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوقعت المصادر، أن تشهد إصدارات الصكوك رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة مع توقعات خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التوقف، موضحة أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يقود رواج الإصدارات خلال الفترة المقبلة.
وسجل إجمالى قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية 12.8 مليار جنيه منذ إطلاقها فى السوق عام 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، مقسمة بين أول إصدار للصكوك فى عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تلا ذلك 6 إصدارات خلال العام الماضى ليصل إجمالى قيمة الإصدارات نحو 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات أجازت إصدار صكوك دون إعداد تصنيف ائتمانى للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى الحالات وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر فى عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتمانى فى الحالات التى تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
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