3 شركات تعتزم إصدار صكوك بقيمة 12 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر رقابية لـ”البورصة”، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس ملفات 3 إصدارات لبرامج صكوك تمويلية بقيمة تصل إلى 12 مليار جنيه.

وأضافت المصادر، أن الإصدارات تخص شركات“إم أن تى حالا”، و”كونتكت”، و”رواسى القابضة”، مرجحة أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.

موضوعاتتقلبات أسواق المال تثير قلق البنوك من إقراض شركات السمسرة الترقب يسيطر على تداولات في أسبوع الفائدة ((دايس)) تعتزم تنفيذ الاستحواذ على ((توين توب)) العقارية الربع الجارى

وأشارت إلى أن هناك إصدارين على وشك الحصول على الموافقة النهائية ويجرى دراستهما فى لجنة الرقابة الشرعية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتوقعت المصادر، أن تشهد إصدارات الصكوك رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة مع توقعات خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التوقف، موضحة أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يقود رواج الإصدارات خلال الفترة المقبلة.

وسجل إجمالى قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية 12.8 مليار جنيه منذ إطلاقها فى السوق عام 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، مقسمة بين أول إصدار للصكوك فى عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، تلا ذلك 6 إصدارات خلال العام الماضى ليصل إجمالى قيمة الإصدارات نحو 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات أجازت إصدار صكوك دون إعداد تصنيف ائتمانى للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى الحالات وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر فى عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتمانى فى الحالات التى تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.