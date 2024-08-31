الهلال الأحمر: نجد صعوبة في الوصول إلى مصابين في مخيم جنين

الهلال الأحمر: نجد صعوبة في الوصول إلى مصابين في مخيم جنين
التاريخ
8/31/2024 7:14:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN- قال الهلال الأحمر، اليوم السبت، إن طواقمه تجد صعوبة في الوصول إلى إصابات داخل حارة الدمج في مخيم جنين.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن طواقمها تلقت بيانات بوجود إصابات داخل حارة الدمج، وانها لا تستطيع الوصول إلى الإصابات، بسبب الاحتلال.
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