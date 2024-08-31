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الهلال الأحمر: نجد صعوبة في الوصول إلى مصابين في مخيم جنين

8/31/2024 7:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- قال الهلال الأحمر، اليوم السبت، إن طواقمه تجد صعوبة في الوصول إلى إصابات داخل حارة الدمج في مخيم جنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن طواقمها تلقت بيانات بوجود إصابات داخل حارة الدمج، وانها لا تستطيع الوصول إلى الإصابات، بسبب الاحتلال.

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