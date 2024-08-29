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رئيس جامعة الخليج العربي يهنئ الدكتورة جميلة السلمان

8/29/2024 7:27:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬استشارية‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بالمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬لتعييّنها‭ ‬رئيسًا‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتقنية‭ ‬لمقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ (‬ STAG ‭-‬ AMR ‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وهي‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ (‬ WHO ‭) ‬المعنية‭ ‬بموضوع‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الدكتورة‭ ‬السلمان‭ ‬بوصفها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭ ‬المتميزين،‭ ‬وتقديرًا‭ ‬لخبراتها‭ ‬المتراكمة‭ ‬وجهودها‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أنَّ‭ ‬تعيين‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الدولي‭ ‬المهم‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحصدها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مقدراً‭ ‬الجهود‭ ‬الطبية‭ ‬والبحثية،‭ ‬والعطاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان،‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬تطوّر‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬لخدمة‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬والعلاجية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمكافحة‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬تتولى‭ ‬مهمة‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وشعبة‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬بشأن‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬العالمية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمعالجة‭ ‬ظاهرة‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان،‭ ‬مع‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬ومقررات‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬السلمان‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة‭ ‬تعد‭ ‬تتويجًا‭ ‬لجهود‭ ‬المملكة‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بجميع‭ ‬كوادره‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرين‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬النهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

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