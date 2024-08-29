رئيس جامعة الخليج العربي يهنئ الدكتورة جميلة السلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى استشارية الأمراض المعدية بالمركز الطبي الجامعي لتعييّنها رئيسًا للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمقاومة المضادات الحيوية (
STAG -
AMR ) من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي المجموعة الاستشارية الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية (
WHO ) المعنية بموضوع مقاومة المضادات الحيوية، حيث تم اختيار الدكتورة السلمان بوصفها واحدة من الخبراء العالميين المتميزين، وتقديرًا لخبراتها المتراكمة وجهودها وإسهاماتها في مكافحة الأمراض المعدية.
وأكد رئيس الجامعة أنَّ تعيين الدكتورة جميلة السلمان في هذا المنصب الدولي المهم يعتبر إنجازًا وطنيًا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي تحصدها المرأة البحرينية، مقدراً الجهود الطبية والبحثية، والعطاءات الوطنية المتواصلة التي تقدمها الدكتورة جميلة السلمان، ودورها البارز في استدامة تطوّر المنظومة الصحية بمملكة البحرين، متمنيًا لها المزيد من التقدم لخدمة المنظومة الصحية في مملكة البحرين، والتوفيق في دعم جهود منظمة الصحة العالمية في وضع السياسات والخطط التي تعزز الخدمات الصحية والطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
يشار إلى أن المجموعة الاستشارية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية تتولى مهمة تقديم المشورة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وشعبة مقاومة المضادات الحيوية، بشأن السياسات والاستراتيجيات العالمية الشاملة لمعالجة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية في سياق صحة الإنسان، مع النظر في قرارات ومقررات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة.
من جانبها أكدت الدكتورة السلمان أن رئاسة هذه اللجنة الدولية المهمة تعد تتويجًا لجهود المملكة المتواصلة على صعيد تطوير جودة الرعاية الصحية، معربةً عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يحظى به القطاع الصحي بجميع كوادره من دعم ورعاية كبيرين من القيادة الحكيمة بما مكنها من النهوض بهذا القطاع الحيوي.
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