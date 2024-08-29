وزيرة شؤون الشباب تلتقي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي،‭ ‬وحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬وتجاربها‭ ‬المختلفة‭ ‬لدعم‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬السفيرة‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬ومستقبله،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورهم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

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