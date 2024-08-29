وزيرة شؤون الشباب تلتقي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، وإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028 في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأشادت وزيرة شؤون الشباب خلال اللقاء بالجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك في القطاع الشبابي، وحرص الجامعة على تبني التجارب الرائدة في تمكين الشباب في مختلف المجالات. كما أكدت على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعة والاستفادة من خبراتها وتجاربها المختلفة لدعم تطوير قطاع الشباب في المملكة.
من جانبها، أشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بجهود مملكة البحرين في تطوير قطاع الشباب في مختلف المجالات، مؤكدةً على حرص جامعة الدول العربية على دعم الشباب العربي ومستقبله، والعمل على تأهيلهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات وتعزيز حضورهم على المستوى العالمي.
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