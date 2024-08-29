Friday, 30 August 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعزيز التواصل بين أمانة التظلمات والسفارة الأمريكية في البحرين

8/29/2024 7:27:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬في‭ ‬مكتبها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ديفيد‭ ‬براونشتاين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والتطوير‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الهادف‭ ‬بينهما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجمهور،‭ ‬والذي‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بترسيخ‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عمل‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬ومعاملة‭ ‬النزلاء‭ ‬والمحبوسين‭ ‬احتياطيًا‭ ‬والمحتجزين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN29082024000055011008ID1108617724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث