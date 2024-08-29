تعزيز التواصل بين أمانة التظلمات والسفارة الأمريكية في البحرين

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الهادف‭ ‬بينهما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وأنشطة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجمهور،‭ ‬والذي‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بترسيخ‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عمل‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬ومعاملة‭ ‬النزلاء‭ ‬والمحبوسين‭ ‬احتياطيًا‭ ‬والمحتجزين‭.‬

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