تعزيز التواصل بين أمانة التظلمات والسفارة الأمريكية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات في مكتبها نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مملكة البحرين ديفيد براونشتاين، وذلك بحضور عدد من أعضاء السفارة الأمريكية والشيخ محمد بن علي آل خليفة مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير بالأمانة العامة للتظلمات.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وتعزيز التواصل الهادف بينهما فيما يخص التعرف على جهود وأنشطة الأمانة العامة ودورها في خدمة الجمهور، والذي يتكامل مع جهود كافة الجهات الوطنية المعنية بترسيخ احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل أجهزة إنفاذ القانون ومعاملة النزلاء والمحبوسين احتياطيًا والمحتجزين.
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