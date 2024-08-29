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حصول الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات على الاعتماد الدولي في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة المنشطات

8/29/2024 7:27:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬ BNADO ‭) ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬ WADA ‭) ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬تدقيق‭ ‬ناجحة‭ ‬للامتثال‭ ‬للمعايير‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬آفة‭ ‬المنشطات‭ ‬وتحقيق‭ ‬مبادئ‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الوكالة‭ ‬والتزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بمبادئ‭ ‬وأهداف‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬آفة‭ ‬المنشطات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬وأضاف‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬دعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬للجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬وشركائنا‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الوكالة‭ ‬البحرينية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوكالة‭ ‬السيد‭ ‬سعد‭ ‬مبارك‭ ‬النفيعي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬الوكالة‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرات‭ ‬منتسبي‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بالدور‭ ‬المطلوب‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬وفقًا‭ ‬لمبادئ‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ (‬رياضة‭ ‬بحرينية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬المنشطات‭).‬

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