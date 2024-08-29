حصول الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات على الاعتماد الدولي في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة المنشطات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصلت الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات (
BNADO ) على شهادة الاعتماد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (
WADA ) في تطبيق معايير مكافحة المنشطات وفقًا للقانون الدولي، وذلك بعد عمليات تدقيق ناجحة للامتثال للمعايير الموضوعة من قبل الوكالة العالمية، ويأتي هذا الإنجاز لتعزيز دور مملكة البحرين للمساهمة في القضاء على آفة المنشطات وتحقيق مبادئ اللعب النظيف.
وبهذه المناسبة أفاد الدكتور خالد عبدالعزيز الشيخ رئيس مجلس إدارة الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات أن هذا الإنجاز يؤكد حرص الوكالة والتزامها الدائم بمبادئ وأهداف مكافحة المنشطات ودعمها المستمر لكافة الجهود المبذولة للقضاء على آفة المنشطات على الصعيد المحلي والدولي. وأضاف بأنه لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والجهود الحثيثة للجهاز التنفيذي وشركائنا الذين ساهموا بتعزيز مكانة الوكالة البحرينية.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للوكالة السيد سعد مبارك النفيعي إن هذا الاعتراف الدولي التي حصلت عليه الوكالة يؤكد قدرات منتسبي الجهاز التنفيذي من القيام بالدور المطلوب منهم في تعزيز روح المنافسة وفقًا لمبادئ اللعب النظيف وتحقيق رؤيتها المتمثلة في (رياضة بحرينية خالية من المنشطات).
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