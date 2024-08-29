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عودة أول دفعة من المواطنين العالقين في العراق إلى البلاد

8/29/2024 7:27:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس


وصلت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برا،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬أزمة‭ ‬احتجاز‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بعد‭ ‬هروب‭ ‬متعهد‭ ‬الحملة،‭ ‬وعدم‭ ‬سداد‭ ‬أجرة‭ ‬فندقين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬40‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭).‬

ويقول‭ ‬حسن‭ ‬الحلي‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬العالقين‭ ‬بعد‭ ‬رجوعه‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭: ‬‮«‬فرحنا‭ ‬كثيرا‭ ‬باهتمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عودتنا‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بسلامة‭ ‬ويسر‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬التحق‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬سعرها‭ ‬كان‭ ‬مناسبا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقاول‭ ‬وضع‭ ‬مميزات‭ ‬لجذب‭ ‬الزوار،‭ ‬وكان‭ ‬مخططا‭ ‬أن‭ ‬نسافر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ (‬سيارة‭ ‬جيب‭) ‬ولكن‭ ‬فوجئنا‭ ‬عند‭ ‬وصولنا‭ ‬إلى‭ ‬العبدلي‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬غير‭ ‬مسجلة،‭ ‬وأرغمنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نركب‭ ‬الباصات‭ ‬وهي‭ ‬غير‭ ‬مهيأة‭ ‬وحالتها‭ ‬سيئة‭ ‬ومكيفاتها‭ ‬غير‭ ‬باردة،‭ ‬والكراسي‭ ‬غير‭ ‬مريحة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬الأطفال‭ ‬بالتعب‭ ‬والإعياء‭ ‬والغثيان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬صحة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ومرضى‭ ‬الضغط‭ ‬والسكري‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬بعد‭ ‬وصولنا‭ ‬إلى‭ ‬كربلاء‭ ‬فوجئنا‭ ‬بأن‭ ‬الفندق‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الصور‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬وحالته‭ ‬سيئة‭ ‬جدا،‭ ‬فاعترض‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فوفر‭ ‬المقاول‭ ‬فندقا‭ ‬آخر،‭ ‬ووزع‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬الفندقين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقاول‭ ‬وعدهم‭ ‬بأمور‭ ‬كثيرة،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬العائدين‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬حاولنا‭ ‬الاتصال‭ ‬بالمقاول،‭ ‬ولكن‭ ‬فوجئنا‭ ‬بأن‭ ‬هاتفه‭ ‬مغلق،‭ ‬فقمنا‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬القنصلية‭ ‬البحرينية‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة‭ ‬العراقية،‭ ‬والأمن‭ ‬العراقي،‭ ‬لإخبارهم‭ ‬عن‭ ‬أوضاعنا،‭ ‬وحاولوا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬المقاول،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬تواصل‭ ‬معنا‭ ‬سماسرة‭ ‬عراقيون‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬اتفقوا‭ ‬مع‭ ‬المقاول‭ ‬لرحلة‭ ‬العراق‭ ‬وحاولوا‭ ‬الضغط‭ ‬علينا‭ ‬لدفع‭ ‬90‭ ‬دينارا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬للفندق،‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬الجوازات،‭ ‬فتواصلنا‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية،‭ ‬وتم‭ ‬التدخل‭ ‬وتسلمنا‭ ‬الجوازات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬التيسير‭ ‬لنا‭ ‬للرجوع‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحافلات‭ ‬والبعض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الطائرة‭.‬

ووجه‭ ‬المواطنون‭ ‬الشكر‭ ‬للسفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬ووزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والعراق،‭ ‬وبعض‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬مساعدتهم،‭ ‬كما‭ ‬بينوا‭ ‬أنهم‭ ‬سيقومون‭ ‬بتكوين‭ ‬لجنة‭ ‬لتقديم‭ ‬شكوى‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتعويضهم‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬أصابتهم‭ ‬نتيجة‭ ‬إهمال‭ ‬هذا‭ ‬المقاول‭.‬

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