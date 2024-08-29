جموع كبيرة تودع الراحل عبدالرحمن جمشير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شارك‭ ‬جموع‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقدت‭ ‬قامة‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬كان‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬تحولات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن،‭ ‬وحرص‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والشوريين‭ ‬والنواب‭ ‬يتقدمهم‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬على‭ ‬توديع‭ ‬الراحل،‭ ‬ومواساة‭ ‬أبنائه‭ ‬وذويه‭.‬

تصدر‭ ‬اسم‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‮»‬‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توفي‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬حيث‭ ‬استذكر‭ ‬الكثيرون‭ ‬مناقب‭ ‬الراحل،‭ ‬مؤكدين‭ ‬إخلاصه‭ ‬وولائه‭ ‬لوطنه‭.‬

وكتبت‭ ‬أميرة‭ ‬القطاف‭: ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬جمشير‭ ‬الإنسان،‭ ‬رجل‭ ‬مخلص‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬لحظات‭ ‬حياته،‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬ضمن‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬24‭ / ‬7‭ / ‬2024‭ ‬ورغم‭ ‬آثار‭ ‬المرض‭ ‬الواضحة‭ ‬عليه‭ ‬آنذاك،‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬والتفاعل‭ ‬ايضا‭. ‬رحمك‭ ‬الله‭ ‬أبا‭ ‬أحمد‭ ‬وغفر‭ ‬لك‭ ‬وألهم‭ ‬ذويك‭ ‬ومحبيك‭ ‬كل‭ ‬الصبر‭.‬

وكتب‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬العوفي‭: ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الله،‭ ‬نتذكر‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬وقف‭ ‬فيها‭ ‬ليؤدي‭ ‬دورا‭ ‬وطنيا،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬طالبا‭ ‬جامعيا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بيروت‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومرحلة‭ ‬بداية‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعمه‭ ‬وتفاعله‭ ‬مع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬كرئيس‭ ‬لنادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬وغفر‭ ‬له،‭ ‬وتعازينا‭ ‬لعائلته‭ ‬الكريمة‭ ‬وأصدقائه‭ ‬ومحبيه‭ ‬ولجميع‭ ‬إدارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭.‬

ونعاه‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬قائلا‭: ‬الصديق‭ ‬العزيز‭ ‬والأخ‭ ‬الفاضل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الله،‭ ‬تغمده‭ ‬الله‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬وألهمنا‭ ‬جميعا‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وكتب‭ ‬عنه‭ ‬المحامي‭ ‬عباس‭ ‬هلال‭: ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬العزيز‭ ‬أبا‭ ‬احمد‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬صاحب‭ ‬الود‭ ‬والوصل‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬جميل‭ ‬وانيق‭ ‬الابتسامة‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬سعة‭ ‬الصدر‭ ‬والترحاب‭ ‬والهدوء‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬مثقفاً‭ ‬شاملاً‭ ‬يتواصل‭ ‬ويتقاطع‭ ‬بثقافته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ – ‭ ‬سيظل‭ ‬اسمه‭ ‬خالداً‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‭ ‬والمدني‭ ‬وفي‭ ‬وفادة‭ ‬رب‭ ‬كريم‭ ‬رحيم‭ ‬حليم‭ ‬وفي‭ ‬منزلة‭ ‬الصابرين‭.‬

وقال‭ ‬عنه‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬نذر‭ ‬حياته‭ ‬للتقدم‭ ‬ورفع‭ ‬شأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برلمانيا‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والبحث‭ ‬والفكر،‭ ‬وتشهد‭ ‬للفقيد‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والخيرية‭ ‬والمراكز‭ ‬الفكرية‭ ‬والبحثية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬ودعمها‭.‬

وكتب‭ ‬ناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬البحريني‭ ‬العم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬بصمات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاعمال‭ ‬والاعمال‭ ‬التشريعية‭ ‬والخيرية‭ ‬خالص‭ ‬تعازينا‭ ‬لعائلته‭ ‬الكريمة‭ ‬ولمعارفه‭ ‬ولزملائه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

ونعاه‭ ‬الناشط‭ ‬عبدالنبي‭ ‬العكري‭ ‬قائلا‭: ‬تعازٍ‭ ‬مخلصة‭ ‬لعائلة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير،‭ ‬فقد‭ ‬عرفته‭ ‬صديقا‭ ‬ودودا‭ ‬في‭ ‬مرحله‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬بدائرة‭ ‬الزراعة‭ ‬والحياة‭ ‬العامة،‭ ‬فله‭ ‬الرحمة‭ ‬ولعائلة‭ ‬جمشير‭ ‬وأصدقائه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

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