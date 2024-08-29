Friday, 30 August 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جموع كبيرة تودع الراحل عبدالرحمن جمشير

8/29/2024 7:27:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

شارك‭ ‬جموع‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقدت‭ ‬قامة‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬كان‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬تحولات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن،‭ ‬وحرص‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والشوريين‭ ‬والنواب‭ ‬يتقدمهم‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬على‭ ‬توديع‭ ‬الراحل،‭ ‬ومواساة‭ ‬أبنائه‭ ‬وذويه‭.‬

تصدر‭ ‬اسم‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‮»‬‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توفي‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬حيث‭ ‬استذكر‭ ‬الكثيرون‭ ‬مناقب‭ ‬الراحل،‭ ‬مؤكدين‭ ‬إخلاصه‭ ‬وولائه‭ ‬لوطنه‭.‬

وكتبت‭ ‬أميرة‭ ‬القطاف‭: ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬جمشير‭ ‬الإنسان،‭ ‬رجل‭ ‬مخلص‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬لحظات‭ ‬حياته،‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬ضمن‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬24‭ / ‬7‭ / ‬2024‭ ‬ورغم‭ ‬آثار‭ ‬المرض‭ ‬الواضحة‭ ‬عليه‭ ‬آنذاك،‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬والتفاعل‭ ‬ايضا‭. ‬رحمك‭ ‬الله‭ ‬أبا‭ ‬أحمد‭ ‬وغفر‭ ‬لك‭ ‬وألهم‭ ‬ذويك‭ ‬ومحبيك‭ ‬كل‭ ‬الصبر‭.‬

وكتب‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬العوفي‭: ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الله،‭ ‬نتذكر‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬وقف‭ ‬فيها‭ ‬ليؤدي‭ ‬دورا‭ ‬وطنيا،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬طالبا‭ ‬جامعيا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بيروت‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومرحلة‭ ‬بداية‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعمه‭ ‬وتفاعله‭ ‬مع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬كرئيس‭ ‬لنادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬وغفر‭ ‬له،‭ ‬وتعازينا‭ ‬لعائلته‭ ‬الكريمة‭ ‬وأصدقائه‭ ‬ومحبيه‭ ‬ولجميع‭ ‬إدارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭.‬

ونعاه‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬قائلا‭: ‬الصديق‭ ‬العزيز‭ ‬والأخ‭ ‬الفاضل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الله،‭ ‬تغمده‭ ‬الله‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬وألهمنا‭ ‬جميعا‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

وكتب‭ ‬عنه‭ ‬المحامي‭ ‬عباس‭ ‬هلال‭: ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬العزيز‭ ‬أبا‭ ‬احمد‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬صاحب‭ ‬الود‭ ‬والوصل‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬جميل‭ ‬وانيق‭ ‬الابتسامة‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬سعة‭ ‬الصدر‭ ‬والترحاب‭ ‬والهدوء‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬مثقفاً‭ ‬شاملاً‭ ‬يتواصل‭ ‬ويتقاطع‭ ‬بثقافته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ ‭ ‬سيظل‭ ‬اسمه‭ ‬خالداً‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‭ ‬والمدني‭ ‬وفي‭ ‬وفادة‭ ‬رب‭ ‬كريم‭ ‬رحيم‭ ‬حليم‭ ‬وفي‭ ‬منزلة‭ ‬الصابرين‭.‬

وقال‭ ‬عنه‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬نذر‭ ‬حياته‭ ‬للتقدم‭ ‬ورفع‭ ‬شأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برلمانيا‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والبحث‭ ‬والفكر،‭ ‬وتشهد‭ ‬للفقيد‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والخيرية‭ ‬والمراكز‭ ‬الفكرية‭ ‬والبحثية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬ودعمها‭.‬

وكتب‭ ‬ناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬البحريني‭ ‬العم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬بصمات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاعمال‭ ‬والاعمال‭ ‬التشريعية‭ ‬والخيرية‭ ‬خالص‭ ‬تعازينا‭ ‬لعائلته‭ ‬الكريمة‭ ‬ولمعارفه‭ ‬ولزملائه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

ونعاه‭ ‬الناشط‭ ‬عبدالنبي‭ ‬العكري‭ ‬قائلا‭: ‬تعازٍ‭ ‬مخلصة‭ ‬لعائلة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير،‭ ‬فقد‭ ‬عرفته‭ ‬صديقا‭ ‬ودودا‭ ‬في‭ ‬مرحله‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬بدائرة‭ ‬الزراعة‭ ‬والحياة‭ ‬العامة،‭ ‬فله‭ ‬الرحمة‭ ‬ولعائلة‭ ‬جمشير‭ ‬وأصدقائه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

كلمات دالة

MENAFN29082024000055011008ID1108617721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث