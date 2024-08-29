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ورحلت الشاعرة ((مَطرة))الدكتورة خلدية بنت محمد بن خليفة في ذمة الله

8/29/2024 7:27:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتقلت‭ ‬الى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬خلدية‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشاعرة‭ ‬والأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬بقسم‭ ‬الإعلام‭ ‬والسياحة‭ ‬والفنون‭ ‬بكلية‭ ‬الآداب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1964‭.‬

وقد‭ ‬نعت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الراحلة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬لغة‭ ‬وأدب‭ ‬انجليزي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬ودبلوم‭ ‬عالٍ‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستراث‭ ‬كلايد‭ ‬ببريطانيا‭.‬

الراحلة‭ ‬كانت‭ ‬شاعرة‭ ‬ومفكرة‭ ‬بحرينية‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة‭ ‬مركز‭ ‬الثقافة‭ ‬والتنوير‭ ‬والحراك‭ ‬الأدبي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الستينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مسك‭ ‬زمام‭ ‬الكتابة‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬المراهقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتابتها‭ ‬نصوصا‭ ‬بالفصحى‭ ‬والعامية‭ ‬لتبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬القلم‭ ‬والقراءة‭ ‬الكتابة‭ ‬الأدبية‭ ‬بالتحديد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية،‭ ‬حيث‭ ‬تنوعت‭ ‬كتاباتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شعر‭ ‬وخواطر‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬عمرها‭ ‬الصغير‭.‬

تطورت‭ ‬الكتابات‭ ‬الشعرية‭ ‬للدكتورة‭ ‬خلدية‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مع‭ ‬بدايات‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬بنشر‭ ‬قصائدها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986م‭ ‬حيث‭ ‬كتبت‭ ‬الشعر‭ ‬النبطي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الشاعرة‭ ‬‮«‬مطرة‮»‬‭.‬

عرفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬خلدية‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬الشعر‭ ‬والأدب‭ ‬باسم‭ ‬الشاعرة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬مطرة‮»‬‭ ‬ليُكتب‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬الخليجية‭ ‬والمحلية،‭ ‬وتبرز‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الشعرية،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الأمسيات‭ ‬الشعرية‭ ‬النسائية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬1995م،‭ ‬ومن‭ ‬أشهر‭ ‬الأشعار‭ ‬التي‭ ‬نشرتها،‭ ‬الحبل‭ ‬الأجوف،‭ ‬ياسمين‭ ‬بريحة‭ ‬من‭ ‬نار،‭ ‬غياب،‭ ‬بين‭ ‬ضلوعنا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬معزب‭ ‬الطيب‭ ‬وخليله،‭ ‬وقصيدة‭ ‬في‭ ‬رحيل‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تعنى‭ ‬برحيل‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

ولحبها‭ ‬الكبير‭ ‬للأدب‭ ‬والشعر‭ ‬جعلها‭ ‬تصف‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مقابلاتها‭ ‬بأنه‭ ‬بأنه‭ ‬أسلوب‭ ‬مختلف‭ ‬ولغة‭ ‬غنية‭ ‬بالدراية‭ ‬والمعرفة،‭ ‬فللشعر‭ ‬تقنية‭ ‬معينة‭ ‬يعبر‭ ‬بها‭ ‬الشاعر‭ ‬عما‭ ‬يجول‭ ‬بداخله‭ ‬اتجاه‭ ‬حدث‭ ‬معين‭ ‬ويكون‭ ‬التعبير‭ ‬بصورة‭ ‬وفق‭ ‬أسلوب‭ ‬معين‭.‬

وشاركت‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬الشعرية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البلاد،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والتكريم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاقليمية‭ ‬والعربية‭ ‬تباعاً‭.‬

ونشأت‭ ‬د‭. ‬خلدية‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬محافظة‭ ‬تعلمت‭ ‬فيها‭ ‬الأخلاق،‭ ‬أصول‭ ‬الكلام‭ ‬والمعاملة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصادقة‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬نساء‭ ‬تأثرت‭ ‬بهن‭ ‬كثيراً،‭ ‬أولهن‭ ‬جدتها‭ ‬لأمها،‭ ‬والدتها‭ ‬ومربيتيها‭ ‬عربيات‭ ‬الأصل،‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬بعادات‭ ‬الغرب‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تأثرت‭ ‬في‭ ‬نشأتها‭ ‬بأصول‭ ‬العرب‭ ‬الحقيقية‭ ‬والعادات‭ ‬الأصيلة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الخليجي‭.‬

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