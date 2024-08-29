مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يوقع مذكرة تعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتمكين الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬لبرامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬المركز‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬للمبادرات‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬والمستنيرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والسلام‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التقارب‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والحضارات،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬بمناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬غانم‭ ‬الغيث‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬للأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬الأخوية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين،‭ ‬وما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬مشتركة‭ ‬وقيم‭ ‬إنسانية‭ ‬راسخة‭ ‬تنشد‭ ‬إحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬والتعايش‭ ‬والتفاهم‭ ‬والوئام‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬والحضارات‭ ‬والأديان‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومقرها‭ ‬أبوظبي،‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والفعاليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬قيادات‭ ‬شابة‭ ‬مثقفة‭ ‬وواعية‭ ‬بأهمية‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التعصب‭ ‬والكراهية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬والأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬وحقوقها‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬بأمان‭ ‬وسلام‭ ‬ورخاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبَّر‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الغيث‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬البنَّاء‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والتضامن‭ ‬والتآخي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وتغليب‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف،‭ ‬ودعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬السلام‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية‭.‬

‭ ‬ويأتي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للقيادة‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإيمان‭ ‬بالقيادة‭ ‬ومعهد‭ ‬1928‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬أكسفورد‭.‬

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