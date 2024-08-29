الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: البحرين رائدة في ترسيخ مبادئ التعايش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬للصحفيين،‭ ‬تربط‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬المشتركة‭ ‬والقيم‭ ‬الانسانية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تنشد‭ ‬إحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬والتعايش‭ ‬والتفاهم‭ ‬والوئام‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬والحضارات‭ ‬والأديان‭.‬

وأوضح‭ ‬الغيث‭ ‬أنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والفعاليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬قيادات‭ ‬شابة‭ ‬مثقفة‭ ‬وواعية‭ ‬بأهمية‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التعصب‭ ‬والكراهية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬والأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬وحقوقها‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬بأمان‭ ‬وسلام‭ ‬ورخاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭. ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والتضامن‭ ‬والتآخي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وتغليب‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف،‭ ‬ودعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬السلام‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية‭.‬

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