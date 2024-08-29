الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: البحرين رائدة في ترسيخ مبادئ التعايش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد السفير الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في ترسيخ مبادئ التعايش والسلام والتسامح مع مختلف الشعوب والديانات والثقافات، معبرًا عن اعتزازه بالشراكة الأخوية والاستراتيجية الوثيقة والمتميزة بين اللجنة التي تتخذ من الامارات مقرًا لها ومملكة البحرين.
وأضاف خلال تصريحه للصحفيين، تربط البحرين والامارات العديد من الروابط المشتركة والقيم الانسانية الراسخة التي تنشد إحلال الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، والتعايش والتفاهم والوئام بين الثقافات والحضارات والأديان.
وأوضح الغيث أنه بناءً على هذه المذكرة سيتم تقديم عدد من الدورات التعليمية والتدريبية والفعاليات المشتركة في إعداد قيادات شابة مثقفة وواعية بأهمية التضامن في نشر ثقافة السلام والحوار في حل النزاعات، ومكافحة التعصب والكراهية، من أجل خير البشرية والأجيال المقبلة وحقوقها في العيش بأمان وسلام ورخاء في ظل مستقبل أكثر إشراقًا. مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين في تعزيز قيم التعايش والتضامن والتآخي الإنساني، وتغليب الحلول السلمية في تسوية الصراعات ونبذ العنف والتطرف، ودعم وتمكين الشباب، والثقة في قدراتهم على إرساء السلام وخدمة الإنسانية.
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