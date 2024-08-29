الكرملين يحذر الغرب من عواقب تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى كييف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف الاتحاد الأوروبي من عواقب تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، واعتبرها سرقة لأموال روسيا لن تبقى بلا رد.
وذكّر بيسكوف بأن روسيا كانت قد حذرت مرارا من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وأشار إلى أنها ستلقى ردا قانونيا مناسبا.
وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل أمس الخميس بدء تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بواقع 1.4 مليار يورو.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة لن تمر دون عقاب. وجمد الغرب أموالا لروسيا بنحو 300 مليار يورو، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن لدى روسيا ما يكفي من العائدات والأصول الغربية وما يمكن مصادرته وتجميده، وأن روسيا سترد بقرارات مناسبة.
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