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الكرملين يحذر الغرب من عواقب تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى كييف

8/29/2024 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬متحدث‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬تحويل‭ ‬عائدات‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬المجمدة‭ ‬لتمويل‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬واعتبرها‭ ‬سرقة‭ ‬لأموال‭ ‬روسيا‭ ‬لن‭ ‬تبقى‭ ‬بلا‭ ‬رد‭.‬

وذكّر‭ ‬بيسكوف‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستلقى‭ ‬ردا‭ ‬قانونيا‭ ‬مناسبا‭.‬

وأعلن‭ ‬مفوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للأمن‭ ‬والخارجية‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بدء‭ ‬تحويل‭ ‬عائدات‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬المجمدة‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتمويل‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بواقع‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭.‬

وحذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬المجمدة‭ ‬أو‭ ‬أرباحها،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للمساس‭ ‬بها‭ ‬ستعدّ‭ ‬سرقة‭ ‬واضحة‭ ‬لن‭ ‬تمر‭ ‬دون‭ ‬عقاب‭. ‬وجمد‭ ‬الغرب‭ ‬أموالا‭ ‬لروسيا‭ ‬بنحو‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬يورو،‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الروسي‭ ‬أنطون‭ ‬سيلوانوف‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬والأصول‭ ‬الغربية‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬مصادرته‭ ‬وتجميده،‭ ‬وأن‭ ‬روسيا‭ ‬سترد‭ ‬بقرارات‭ ‬مناسبة‭.‬

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