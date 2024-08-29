طرابلس اللبنانية إرث ثقافي وتاريخي وموقع ساحر على المتوسط

(MENAFN
- Al-Anbaa)
على الضفة الشرقية للبحر المتوسط تربض مدينة طرابلس التي تعد عاصمة لبنان الثانية الغنية بإرثها العمراني والثقافي والتاريخي ما جعلها تنال لقب عاصمة الثقافة العربية لعام 2024.
وتسجل لائحة الآثار في طرابلس ما يزيد على 180 معلما أثريا إلى جانب الآثار الموجودة في منطقة (الميناء) وهي الجزء البحري من المدينة من مساجد وكنائس وسبل مياه وزوايا وغيرها.
وتمتلك طرابلس موقعا جغرافيا بالغ الأهمية، فهي مدينة ساحلية مرتبطة بجبال الأرز عبر نهر «قاديشا» المعروف داخل المدينة باسم «نهر أبوعلي».
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