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طرابلس اللبنانية إرث ثقافي وتاريخي وموقع ساحر على المتوسط

8/29/2024 3:09:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على الضفة الشرقية للبحر المتوسط تربض مدينة طرابلس التي تعد عاصمة لبنان الثانية الغنية بإرثها العمراني والثقافي والتاريخي ما جعلها تنال لقب عاصمة الثقافة العربية لعام 2024.
وتسجل لائحة الآثار في طرابلس ما يزيد على 180 معلما أثريا إلى جانب الآثار الموجودة في منطقة (الميناء) وهي الجزء البحري من المدينة من مساجد وكنائس وسبل مياه وزوايا وغيرها.
وتمتلك طرابلس موقعا جغرافيا بالغ الأهمية، فهي مدينة ساحلية مرتبطة بجبال الأرز عبر نهر «قاديشا» المعروف داخل المدينة باسم «نهر أبوعلي».

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