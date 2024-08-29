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الصين تدرس طلاب المدارس علوم الفضاء والطيران

8/29/2024 3:09:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طورت الصين مناهج لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يمكن لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة استخدامها داخل الفصول الدراسية وخارجها.
وتعاونت الجمعية الصينية لمعلمي علوم الأطفال، وجامعات مثل: جامعة بيهانغ وجامعة تسينغهوا، وبعض خبراء الفضاء، لتطوير وتصميم المناهج الدراسية، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وتحتوي هذه المناهج على 224 دورة في مجال علوم وتكنولوجيا الطيران و224 دورة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتتضمن مواضيع متعددة، مثل: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.
وتم تصميم المناهج الدراسية لتنمية قدرات الطلاب على الاستكشاف والممارسة والتفكير الإبداعي، فضلا عن تشجيع اهتمامهم بالفضاء وتعزيز محو الأمية العلمية.

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