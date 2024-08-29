شانشان يصيب العشرات في اليابان بعد وصوله إلى اليابسة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت السلطات المحلية اليابانية أمس إصابة 54 شخصا وفقدان واحد على الأقل جراء إعصار «شانشان» الذي ضرب جزيرة «كيوشو» جنوب غرب اليابان.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار العاشر لهذا الموسم وصل إلى اليابسة في محافظة «كاغوشيما» على بعد نحو 1300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو. وحذرت الوكالة من أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات وأمواج عالية على مدى فترة زمنية طويلة بسبب بطء الإعصار.
وأضافت أنه من المرجح أن تستمر الرياح العاتية والأمواج العالية في وسط وجنوب غرب اليابان حتى الجمعة ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق في «كيوشو» هطول أمطار تصل إلى 600 مليمتر.
وأصدرت مدينة «ناغازاكي» أمر إخلاء لـ 400 ألف شخص في المدينة بكاملها فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 أسرة في المنطقة.
وتسبب إعصار «شانشان» بتعطيل النقل وإلغاء معظم رحلات القطارات في «كيوشو»، إضافة إلى إلغاء شركات الطيران لنحو 500 رحلة داخلية.
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