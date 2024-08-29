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شانشان يصيب العشرات في اليابان بعد وصوله إلى اليابسة

8/29/2024 3:09:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات المحلية اليابانية أمس إصابة 54 شخصا وفقدان واحد على الأقل جراء إعصار «شانشان» الذي ضرب جزيرة «كيوشو» جنوب غرب اليابان.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار العاشر لهذا الموسم وصل إلى اليابسة في محافظة «كاغوشيما» على بعد نحو 1300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو. وحذرت الوكالة من أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات وأمواج عالية على مدى فترة زمنية طويلة بسبب بطء الإعصار.
وأضافت أنه من المرجح أن تستمر الرياح العاتية والأمواج العالية في وسط وجنوب غرب اليابان حتى الجمعة ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق في «كيوشو» هطول أمطار تصل إلى 600 مليمتر.
وأصدرت مدينة «ناغازاكي» أمر إخلاء لـ 400 ألف شخص في المدينة بكاملها فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 أسرة في المنطقة.
وتسبب إعصار «شانشان» بتعطيل النقل وإلغاء معظم رحلات القطارات في «كيوشو»، إضافة إلى إلغاء شركات الطيران لنحو 500 رحلة داخلية.

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