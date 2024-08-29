السوبرانو أميرة سليم تغني مصري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - خلود أبوالمجد
جلسات عمل مكثفة تعكف عليها حاليا السوبرانو العالمية المصرية المقيمة في فرنسا أميرة سليم لتخوض تجربة تقديم أغنية مصرية مختلفة للجمهور بالتعاون مع الفنان
والموسيقي التونسي إسكندر القطاري والكاتبة والشاعرة التونسية رفقة بن علي تحت اسم «بنحب المصرية».
وأوضحت السوبرانو أميرة سليم أن جلسات العمل بدأت منذ فترة طويلة، لتقديم اللون الذي ترغب في تقديمه بمجال الأغاني، خاصة أن بداخلها رغبة قديمة في تقديم أغان قريبة من الجمهور منذ دراستها للغناء الأوبرالي، ولكن لم يكن لديها فرصة وقتها في تقديم ذلك اللون، واندمجت في مجال تخصصها حيث الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا. وأضافت «الغناء بطريقة البوب الشعبي بالنسبة لمغني الأوبرا يختلف عن الغناء الأوبرالي الذي يعتمد على قوة الصوت ومساحته، والطبقات المختلفة والتعبير الصوتي القوي الذي يعبر عن قصة أو رواية ما، فلقد أحببت أن أقدم شيئا قريبا من الجمهور مع الحفاظ على شخصيتي الفنية والصوتية».
وأعربت سليم عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الشاعرة التونسية رفقة بن علي، والتي قدمت شعرا باللغة التونسية، وقامت أميرة سليم بتمصيره وإضافة الروح المصرية للأغنية، حيث واجهت العديد من التغييرات أثناء التحضير لها وجلسات متنوعة من أجل أن تخرج بشكل مختلف للجمهور المصري، سواء في الكلمات أو التلحين أو التوزيع.
وتابعت أميرة أنها تتعاون أيضا خلال أغنيتها الجديدة «بنحب المصرية» مع اسكندر القطاري، وهو فنان شامل وموسيقار وملحن وموزع، وتجمعه بها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وقررا التعاون لتقديم لون جديد مختلف عن المألوف. وأشارت إلى أن اسكندر فهم طبيعتها الفنية، ورغبتها في التعبير الصوتي واستغرق سنوات طويلة من التحضير على عدة أغان سابقة حتى تصل إلى اللون الذي تبحث عنه، لافتة إلى أغنية «بنحب المصرية» تعبر عن الحياة الواقعية اليومية باختلاف الجنسيات والاهتمامات، وهو ليس أمرا سهلا على الإطلاق ليعبر بها المغني الأوبرالي للجمهور وتصل إلى القلب دون محاولة لاستعراض قوة الصوت الذي يعد تحديا كبيرا لها.
وعلى الجانب الآخر، أعرب اسكندر القطاري عن سعادته بالتعاون مع أميرة سليم في الأغنية الجديدة «بنحب المصرية» قائلا: التجربة كانت غنية جدا ودفعتنا للخروج من منطقة الراحة لاكتشاف إمكانات لحنية وإبداعية جديدة، فالأغنية تسلط الضوء على التأثيرات الموسيقية الخاصة بموسيقى البوب والاوبرا والجاز، لافتا إلى أنه تمت مناقشة الرؤى المختلفة بينهما وإعادة بعض كلمات الأغنية، واصفة إياها بالتجربة الحازمة، ولكنها لطيفة وممتعة لأن بها جدية ولطفا وصداقة فنية أثناء التحضير، مشددا على أنهما كانا يحرصان على الوصول إلى التميز في الأغنية، لذلك استغرقت الأغنية وقتا طويلا في التحضيرات.
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