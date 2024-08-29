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السوبرانو أميرة سليم تغني مصري

8/29/2024 3:09:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبوالمجد
جلسات عمل مكثفة تعكف عليها حاليا السوبرانو العالمية المصرية المقيمة في فرنسا أميرة سليم لتخوض تجربة تقديم أغنية مصرية مختلفة للجمهور بالتعاون مع الفنان والموسيقي التونسي إسكندر القطاري والكاتبة والشاعرة التونسية رفقة بن علي تحت اسم «بنحب المصرية».
وأوضحت السوبرانو أميرة سليم أن جلسات العمل بدأت منذ فترة طويلة، لتقديم اللون الذي ترغب في تقديمه بمجال الأغاني، خاصة أن بداخلها رغبة قديمة في تقديم أغان قريبة من الجمهور منذ دراستها للغناء الأوبرالي، ولكن لم يكن لديها فرصة وقتها في تقديم ذلك اللون، واندمجت في مجال تخصصها حيث الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا. وأضافت «الغناء بطريقة البوب الشعبي بالنسبة لمغني الأوبرا يختلف عن الغناء الأوبرالي الذي يعتمد على قوة الصوت ومساحته، والطبقات المختلفة والتعبير الصوتي القوي الذي يعبر عن قصة أو رواية ما، فلقد أحببت أن أقدم شيئا قريبا من الجمهور مع الحفاظ على شخصيتي الفنية والصوتية».
وأعربت سليم عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الشاعرة التونسية رفقة بن علي، والتي قدمت شعرا باللغة التونسية، وقامت أميرة سليم بتمصيره وإضافة الروح المصرية للأغنية، حيث واجهت العديد من التغييرات أثناء التحضير لها وجلسات متنوعة من أجل أن تخرج بشكل مختلف للجمهور المصري، سواء في الكلمات أو التلحين أو التوزيع.
وتابعت أميرة أنها تتعاون أيضا خلال أغنيتها الجديدة «بنحب المصرية» مع اسكندر القطاري، وهو فنان شامل وموسيقار وملحن وموزع، وتجمعه بها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وقررا التعاون لتقديم لون جديد مختلف عن المألوف. وأشارت إلى أن اسكندر فهم طبيعتها الفنية، ورغبتها في التعبير الصوتي واستغرق سنوات طويلة من التحضير على عدة أغان سابقة حتى تصل إلى اللون الذي تبحث عنه، لافتة إلى أغنية «بنحب المصرية» تعبر عن الحياة الواقعية اليومية باختلاف الجنسيات والاهتمامات، وهو ليس أمرا سهلا على الإطلاق ليعبر بها المغني الأوبرالي للجمهور وتصل إلى القلب دون محاولة لاستعراض قوة الصوت الذي يعد تحديا كبيرا لها.
وعلى الجانب الآخر، أعرب اسكندر القطاري عن سعادته بالتعاون مع أميرة سليم في الأغنية الجديدة «بنحب المصرية» قائلا: التجربة كانت غنية جدا ودفعتنا للخروج من منطقة الراحة لاكتشاف إمكانات لحنية وإبداعية جديدة، فالأغنية تسلط الضوء على التأثيرات الموسيقية الخاصة بموسيقى البوب والاوبرا والجاز، لافتا إلى أنه تمت مناقشة الرؤى المختلفة بينهما وإعادة بعض كلمات الأغنية، واصفة إياها بالتجربة الحازمة، ولكنها لطيفة وممتعة لأن بها جدية ولطفا وصداقة فنية أثناء التحضير، مشددا على أنهما كانا يحرصان على الوصول إلى التميز في الأغنية، لذلك استغرقت الأغنية وقتا طويلا في التحضيرات.

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