محطات مسرحية عرض بانورامي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق ـ هدى العبود
قدمت فرقة «صوت المسرح» على خشبة مركز ثقافي
بمصياف عرضا مسرحيا بعنوان «محطات مسرحية»، مُعداً من مجموعة نصوص لـ «جوان جان، هينرك إبسن، أنطون تشيخوف، سعد الله ونوس، ندى عمران، علي عبدالحميد»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان مصياف المسرحي.
وقال مخرج المسرحية علي عبدالحميد في تصريح للإعلام: العمل عبارة عن عرض افتتاحي بانورامي مكون من عدد من المشاهد لعدة عروض منذ تأسيس فرقة «صوت المسرحية» عام 2014 ممزوج باحتفالية من الموسيقى الحية، لاسيما آلة «المجوز»، منوها بأن العمل يندرج ضمن الإطار الاجتماعي ويسلط الضوء على مشاعر الحنين للوطن ومناهضة العنف ضد المرأة وعلى التقاليد القديمة البالية وأثرها السلبي على المجتمع بقالب احتفالي.
بدورها، نوهت الممثلة رباب مصا لـ«الأنباء» أن مشاركتها ضمن عرض المسرحية كانت من خلال ثلاثة اسكتشات جسدت فيها المعاناة التي تواجهها المرأة في المجتمع.
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