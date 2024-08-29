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محطات مسرحية عرض بانورامي

8/29/2024 3:09:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق ـ هدى العبود
قدمت فرقة «صوت المسرح» على خشبة مركز ثقافي بمصياف عرضا مسرحيا بعنوان «محطات مسرحية»، مُعداً من مجموعة نصوص لـ «جوان جان، هينرك إبسن، أنطون تشيخوف، سعد الله ونوس، ندى عمران، علي عبدالحميد»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان مصياف المسرحي.
وقال مخرج المسرحية علي عبدالحميد في تصريح للإعلام: العمل عبارة عن عرض افتتاحي بانورامي مكون من عدد من المشاهد لعدة عروض منذ تأسيس فرقة «صوت المسرحية» عام 2014 ممزوج باحتفالية من الموسيقى الحية، لاسيما آلة «المجوز»، منوها بأن العمل يندرج ضمن الإطار الاجتماعي ويسلط الضوء على مشاعر الحنين للوطن ومناهضة العنف ضد المرأة وعلى التقاليد القديمة البالية وأثرها السلبي على المجتمع بقالب احتفالي.
بدورها، نوهت الممثلة رباب مصا لـ«الأنباء» أن مشاركتها ضمن عرض المسرحية كانت من خلال ثلاثة اسكتشات جسدت فيها المعاناة التي تواجهها المرأة في المجتمع.

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