محمد عاشور مضطهد وأعامل بشكل سيئ في ولد الأكابر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أشكر العلي والعلوي على دعمهما غير المحدود الذي أثر بشكل إيجابي في حياتي الشخصية والفنية
ياسر العيلة
يعيش النجم والمنتج الشاب محمد عاشور هذه الأيام حالة من التوهج الفني من خلال أدائه المتميز في مسرحية «البيت المقلوب»، سواء في عروضها بالكويت أو من خلال جولتها الخليجية في اكثر من دولة، آخرها عروض الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي نالت استحسان وإعجاب الجمهور بها.
عاشور يستعد حاليا لتجربة مسرحية جديدة تحمل عنوان «ولد الأكابر»، عن تفاصيل هذا الخبر تحدث عاشور لـ «الأنباء» قائلا: انتهينا مؤخرا من عروض «البيت المقلوب» في الرياض التي لاقت نجاحا كبيرا ولله الحمد، وحاليا أحضر لمسرحية جديدة بعنوان «ولد الأكابر» وهي كوميدية اجتماعية بها إثارة وغموض وتشويق، من تأليف صلاح الناصر الذي سبق أن تعاونت معه من قبل في مسرحية «منزل مبارك»، ومن إخراج نصار النصار، وسنعلن قريبا عن موعد عرضها بالضبط على مسرح نقابة العمال بميدان حولي، وهي إنتاج مشترك بين شركة «محمد عاشور» للإنتاج الفني والمسرحي ومركز «فروغي» للإنتاج الفني للفنان د.طارق العلي والمنتج الكبير عيسى العلوي، ومن خلال جريدتكم الغراء أحب أشكرهما على دعمهما غير المحدود لي والذي اثر على حياتي الشخصية والفنية بشكل إيجابي كبير، فهما أصحاب مواقف مشرفة معي وبمنزلة الأهل بالنسبة لي.
وعن قصة «ولد الأكابر»، قال: حكاية المسرحية تدور حول جريمة قتل تحدث لشخص صاحب سلطة ونفوذ وثروة، وتبدأ الأحداث في محاولة لحل لغز أسباب مقتل هذا الرجل، ومن القاتل، خاصة انه تعرض للقتل في بيته الذي يضم الكثير من الشخصيات، منهم العاملون بشركته وزوجته، بالإضافة إلى انه في يوم الجريمة دخل ثلاثة لصوص عليه لسرقة البيت، مما يضع الجمهور في حيرة للكشف عن هوية القاتل وسبب الجريمة.
وأكمل: تبدأ المسرحية بأسلوب «الفلاش باك» من خلال مشهد قيام اللصوص بسرقة خزنة مكتب بطل الحكاية ليجدوا أوراقا مهمة تخص «ولد الأكابر» وهي أوراق تدينه، وعندما يدخل عليهم أثناء السرقة يهددهم بالاتصال بالشرطة لأنهم حرامية لكنهم يقولون له «لو احنا حرامية انت شنو؟، فهذه الأوراق كفيلة بأن تدخلك السجن أيضا»، ليجد نفسه في حيرة فهو لا يستطيع ان يبلغ عنهم الشرطة، وفي نفس الوقت يبحث عن طريقة معهم حتى لا يكشفوا محتوى الأوراق التي وجدوها في الخزنة، والتي تكشف عن أنه رجل فاسد وله الكثير من الأعداء، وتحوم الشبهات حول مقتله بكل من له علاقة به، وفي نهاية المسرحية يعرف الجمهور حقيقة القاتل الذي ذبحه، قائلا عن دوره في العمل: أجسد شخصية شاب يعمل عند «ولد الأكابر» الذي يضطهده ويعامله معاملة سيئة.
وعن النجوم المشاركين معه في المسرحية، رد: تم الاتفاق مع النجمة هبة الدري التي تجسد شخصية زوجة «ابن الأكابر»، والفنان الجميل سعيد الملا بعد فترة غياب، بالإضافة الى الفنانين فيصل السعد وصالح الدرع، ومشاركة مخرج العمل نصار النصار بمشهد كضيف شرف، ومعنا أيضا شخصية من مشاهير «التيك توك» التي أتوقع لها النجاح في عالم التمثيل، وهي الفنانة «جلنار» التي شاركت مؤخرا في مسرحية «كاوبوي».
وتابع: يتبقى حاليا اختيار فنان لتجسيد شخصية «ولد الأكابر» والمفاوضات جارية حاليا مع نجمين كبيرين لاختيار أحدهما، بجانب اختيار فنان خليجي شاب ليشارك معنا.
أما عن جديده على مستوى الدراما التلفزيونية، فقال عاشور: عندي أكثر من عرض حاليا، لكن لم نصل إلى اتفاق حتى الآن.
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