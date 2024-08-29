محمد عاشور مضطهد وأعامل بشكل سيئ في ولد الأكابر

أشكر العلي والعلوي على دعمهما غير المحدود الذي أثر بشكل إيجابي في حياتي الشخصية والفنية

ياسر العيلة

يعيش النجم والمنتج الشاب محمد عاشور هذه الأيام حالة من التوهج الفني من خلال أدائه المتميز في مسرحية «البيت المقلوب»، سواء في عروضها بالكويت أو من خلال جولتها الخليجية في اكثر من دولة، آخرها عروض الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي نالت استحسان وإعجاب الجمهور بها.

عاشور يستعد حاليا لتجربة مسرحية جديدة تحمل عنوان «ولد الأكابر»، عن تفاصيل هذا الخبر تحدث عاشور لـ «الأنباء» قائلا: انتهينا مؤخرا من عروض «البيت المقلوب» في الرياض التي لاقت نجاحا كبيرا ولله الحمد، وحاليا أحضر لمسرحية جديدة بعنوان «ولد الأكابر» وهي كوميدية اجتماعية بها إثارة وغموض وتشويق، من تأليف صلاح الناصر الذي سبق أن تعاونت معه من قبل في مسرحية «منزل مبارك»، ومن إخراج نصار النصار، وسنعلن قريبا عن موعد عرضها بالضبط على مسرح نقابة العمال بميدان حولي، وهي إنتاج مشترك بين شركة «محمد عاشور» للإنتاج الفني والمسرحي ومركز «فروغي» للإنتاج الفني للفنان د.طارق العلي والمنتج الكبير عيسى العلوي، ومن خلال جريدتكم الغراء أحب أشكرهما على دعمهما غير المحدود لي والذي اثر على حياتي الشخصية والفنية بشكل إيجابي كبير، فهما أصحاب مواقف مشرفة معي وبمنزلة الأهل بالنسبة لي.

وعن قصة «ولد الأكابر»، قال: حكاية المسرحية تدور حول جريمة قتل تحدث لشخص صاحب سلطة ونفوذ وثروة، وتبدأ الأحداث في محاولة لحل لغز أسباب مقتل هذا الرجل، ومن القاتل، خاصة انه تعرض للقتل في بيته الذي يضم الكثير من الشخصيات، منهم العاملون بشركته وزوجته، بالإضافة إلى انه في يوم الجريمة دخل ثلاثة لصوص عليه لسرقة البيت، مما يضع الجمهور في حيرة للكشف عن هوية القاتل وسبب الجريمة.

وأكمل: تبدأ المسرحية بأسلوب «الفلاش باك» من خلال مشهد قيام اللصوص بسرقة خزنة مكتب بطل الحكاية ليجدوا أوراقا مهمة تخص «ولد الأكابر» وهي أوراق تدينه، وعندما يدخل عليهم أثناء السرقة يهددهم بالاتصال بالشرطة لأنهم حرامية لكنهم يقولون له «لو احنا حرامية انت شنو؟، فهذه الأوراق كفيلة بأن تدخلك السجن أيضا»، ليجد نفسه في حيرة فهو لا يستطيع ان يبلغ عنهم الشرطة، وفي نفس الوقت يبحث عن طريقة معهم حتى لا يكشفوا محتوى الأوراق التي وجدوها في الخزنة، والتي تكشف عن أنه رجل فاسد وله الكثير من الأعداء، وتحوم الشبهات حول مقتله بكل من له علاقة به، وفي نهاية المسرحية يعرف الجمهور حقيقة القاتل الذي ذبحه، قائلا عن دوره في العمل: أجسد شخصية شاب يعمل عند «ولد الأكابر» الذي يضطهده ويعامله معاملة سيئة.

وعن النجوم المشاركين معه في المسرحية، رد: تم الاتفاق مع النجمة هبة الدري التي تجسد شخصية زوجة «ابن الأكابر»، والفنان الجميل سعيد الملا بعد فترة غياب، بالإضافة الى الفنانين فيصل السعد وصالح الدرع، ومشاركة مخرج العمل نصار النصار بمشهد كضيف شرف، ومعنا أيضا شخصية من مشاهير «التيك توك» التي أتوقع لها النجاح في عالم التمثيل، وهي الفنانة «جلنار» التي شاركت مؤخرا في مسرحية «كاوبوي».

وتابع: يتبقى حاليا اختيار فنان لتجسيد شخصية «ولد الأكابر» والمفاوضات جارية حاليا مع نجمين كبيرين لاختيار أحدهما، بجانب اختيار فنان خليجي شاب ليشارك معنا.

أما عن جديده على مستوى الدراما التلفزيونية، فقال عاشور: عندي أكثر من عرض حاليا، لكن لم نصل إلى اتفاق حتى الآن.