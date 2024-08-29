مراجعة MSCI تقفز بسيولة البورصة إلى 85 5 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
السوق يترقّب نتائج مراجعة موشر «فوتسي».. تاريخ تنفيذها 19 المقبل
321 مليون دينار توزيعات فصلية.. عززت نشاط السوق الإيجابي
شريف حمدي
قفزت سيولة البورصة في جلسة أمس بنسبة 19% لتصل إلى 85.5 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الثالثة لهذا العام لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر MSCI، واستحوذ السوق الأول على 68.6 مليون دينار من إجمالي السيولة مقابل 16.8 مليون دينار للسوق الرئيسي، فيما بلغ إجمالي سيولة التداولات أول من أمس نحو 72 مليون دينار.
وتعد المراجعة الأخيرة التي تمت من قبل مؤشر مورغان ستانلي هي الثالثة هذا العام إذ بدأت في 12 أغسطس الجاري وكان تاريخ التنفيذ في 29 الجاري، بينما جرى تنفيذ مراجعتين آخرتين في 29 فبراير و30 مايو الماضيين.
يأتي ذلك فيما يترقب السوق نتائج تنفيذ المراجعة الثالثة لمؤشر فوتسي راسل والتي بدأت في 23 أغسطس الجاري فيما سيكون تاريخ التنفيذ في 19 سبتمبر المقبل.
وعلى وقع ارتفاع معدلات السيولة خلال تداولات جلسة أمس، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) صدارة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بـ 15.8 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بـ 11.39 مليون دينار، ثم سهم أرزان بـ 4.6 ملايين دينار، ثم سهم إيفا بـ 4 ملايين دينار، وسهم بنك بوبيان بـ 3.7 ملايين دينار.
وفي سياق متصل، اختتمت بورصة الكويت تعاملات أغسطس الجاري على تباين في اداء المؤشرات، وتراجع القيمة السوقية جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح السريعة للاستفادة من فروقات الاسعار.
وكان لافتا ان السيولة المتدفقة للبورصة خلال أغسطس ارتفعت لتصل إلى 1.129 مليار دينار مقابل 911 مليون دينار في يوليو الماضي بنسبة ارتفاع 24%، وكانت اكثر الأسهم استحواذا على السيولة خلال الشهر الذي انتهت جلساته أمس بيتك والخليج والوطني وايفا وبنك وربة والدولي. وكانت ثمة عوامل ايجابية ادت إلى ارتفاع معدل الثقة في السوق خلال الشهر المنتهى أمس، أبرزها اعلان 6 شركات عن توزيعات نقدية فصلية تخطت 321 مليون دينار، وهي عبارة عن 159.3 مليون دينار وزعها بيت التمويل الكويتي بيتك، ونحو 83.2 مليون دينار وزعها بنك الكويت الوطني، و43.2 مليون دينار موزعة من شركة زين، كما بلغت التوزيعات النقدية للبنك التجاري 21.5 مليون دينار، وبلغت 9.7 ملايين دينار لشركة الغانم، ونحو 4 ملايين لشركة بيوت.
وجاءت هذه التوزيعات في إطار ما كشفت عنه الشركات المدرجة من نتائج مالية للنصف الأول من العام الحالي تقدر بـ 1.4 مليار دينار.
ومن العوامل الايجابية التي انعكست ايجابا على بورصة الكويت في أغسطس تلميحات الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة في 18 سبتمبر المقبل.
وحققــت البورصــة تراجعا على مستوى القيمة السوقية بنهاية الشهر بلغت 359 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 42.457 مليار دينار، مقابل 42.816 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي بنسبة انخفاض 0.8%.
وبختـــام تعامـــلات اغسطس، حقق مؤشر السوق الأول خسائر تقدر بـ 77 نقطة ليصل إلى 7822 نقطة تراجعا من 7899 نقطة في نهاية يوليو الماضي بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2 نقطة ليصل إلى 6070 نقطة ارتفاعا من 6068 نقطة بنسبة ارتفاع 0.03%، وعلى ذلك تراجع المؤشر العام للسوق بـ 59 نقطة ليصل إلى 7180 نقطة من 7239 نقطة الشهر قبل الماضي بنسبة تراجع 0.8%.
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