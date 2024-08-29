مراجعة MSCI تقفز بسيولة البورصة إلى 85 5 مليون دينار



السوق يترقّب نتائج مراجعة موشر «فوتسي».. تاريخ تنفيذها 19 المقبل 321 مليون دينار توزيعات فصلية.. عززت نشاط السوق الإيجابي

شريف حمدي

قفزت سيولة في جلسة أمس بنسبة 19% لتصل إلى 85.5 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الثالثة لهذا العام لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر MSCI، واستحوذ السوق الأول على 68.6 مليون دينار من إجمالي السيولة مقابل 16.8 مليون دينار للسوق الرئيسي، فيما بلغ إجمالي سيولة التداولات أول من أمس نحو 72 مليون دينار.

وتعد المراجعة الأخيرة التي تمت من قبل مؤشر مورغان ستانلي هي الثالثة هذا العام إذ بدأت في 12 أغسطس الجاري وكان تاريخ التنفيذ في 29 الجاري، بينما جرى تنفيذ مراجعتين آخرتين في 29 فبراير و30 مايو الماضيين.

يأتي ذلك فيما يترقب السوق نتائج تنفيذ المراجعة الثالثة لمؤشر فوتسي راسل والتي بدأت في 23 أغسطس الجاري فيما سيكون تاريخ التنفيذ في 19 سبتمبر المقبل.

وعلى وقع ارتفاع معدلات السيولة خلال تداولات جلسة أمس، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) صدارة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بـ 15.8 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بـ 11.39 مليون دينار، ثم سهم أرزان بـ 4.6 ملايين دينار، ثم سهم إيفا بـ 4 ملايين دينار، وسهم بنك بوبيان بـ 3.7 ملايين دينار.

وفي سياق متصل، اختتمت بورصة الكويت تعاملات أغسطس الجاري على تباين في اداء المؤشرات، وتراجع القيمة السوقية جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح السريعة للاستفادة من فروقات الاسعار.

وكان لافتا ان السيولة المتدفقة للبورصة خلال أغسطس ارتفعت لتصل إلى 1.129 مليار دينار مقابل 911 مليون دينار في يوليو الماضي بنسبة ارتفاع 24%، وكانت اكثر الأسهم استحواذا على السيولة خلال الشهر الذي انتهت جلساته أمس بيتك والخليج والوطني وايفا وبنك وربة والدولي. وكانت ثمة عوامل ايجابية ادت إلى ارتفاع معدل الثقة في السوق خلال الشهر المنتهى أمس، أبرزها اعلان 6 شركات عن توزيعات نقدية فصلية تخطت 321 مليون دينار، وهي عبارة عن 159.3 مليون دينار وزعها بيت التمويل الكويتي بيتك، ونحو 83.2 مليون دينار وزعها بنك الكويت الوطني، و43.2 مليون دينار موزعة من شركة زين، كما بلغت التوزيعات النقدية للبنك التجاري 21.5 مليون دينار، وبلغت 9.7 ملايين دينار لشركة الغانم، ونحو 4 ملايين لشركة بيوت.

وجاءت هذه التوزيعات في إطار ما كشفت عنه الشركات المدرجة من نتائج مالية للنصف الأول من العام الحالي تقدر بـ 1.4 مليار دينار.

ومن العوامل الايجابية التي انعكست ايجابا على بورصة الكويت في أغسطس تلميحات الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة في 18 سبتمبر المقبل.

وحققــت البورصــة تراجعا على مستوى القيمة السوقية بنهاية الشهر بلغت 359 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 42.457 مليار دينار، مقابل 42.816 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي بنسبة انخفاض 0.8%.

وبختـــام تعامـــلات اغسطس، حقق مؤشر السوق الأول خسائر تقدر بـ 77 نقطة ليصل إلى 7822 نقطة تراجعا من 7899 نقطة في نهاية يوليو الماضي بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2 نقطة ليصل إلى 6070 نقطة ارتفاعا من 6068 نقطة بنسبة ارتفاع 0.03%، وعلى ذلك تراجع المؤشر العام للسوق بـ 59 نقطة ليصل إلى 7180 نقطة من 7239 نقطة الشهر قبل الماضي بنسبة تراجع 0.8%.