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193 مليار دولار حجم سوق المشاريع الكويتية

8/29/2024 3:08:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن مؤشر المشاريع الخليجية، متضمنة دول «التعاون» والعراق وإيران، انخفض لأول مرة منذ 17 شهرا بنسبة 1.2% في الأسابيع الخمسة بالفترة بين 12 يوليو و16 أغسطس الجاري، ليكسر سلسلة من النمو استمرت لمدة 16 شهرا مستمدة الزخم من سلسلة المشاريع التي جرى طرحها. ويأتي استقرار المؤشر فوق حاجز 4 تريليونات دولار عند مستوى 4.09 تريليونات دولار، بعد فترة قياسية من النمو شهدت ارتفاع المؤشر بنسبة 21% على مدار عام 2023، و7% مرة أخرى حتى الآن في عام 2024، حيث بلغت قيمة مؤشر المشاريع العراقية 396 مليار دولار، وتلاه مؤشر المشاريع الإيرانية بواقع 276 مليار دولار. وعلى صعيد مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فقد تجاوز المؤشر حاجز 3 تريليونات دولار لأول مرة، قبل أن يرتفع إلى قيمته الحالية التي تزيد على 3.42 تريليونات دولار، وسجل مؤشر سوق المشروعات الكويتية نموا بنسبة 2.4% خلال تلك الفترة ليصل إلى 193 مليار دولار، مقارنة بـ 189 مليار دولار خلال الفترة السابقة، وبالتالي فقد احتفظت الكويت بالمركز الخامس على مستوى دول «التعاون».
بينما حلت السعودية في المركز الأول بمشاريع قيمتها 1.89 تريليون دولار، وتلتها الإمارات وقطر في المركزين الثاني والثالث بمشاريع قيمتها 798 مليار دولار و232 مليار دولار على التوالي، ثم عمان في المركز الرابع بواقع 227 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الخامس، فالبحرين في المركز السادس والأخير بمشروعات قيمتها 69 مليار دولار.
وبذلك فقد بلغت قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي 3.42 تريليونات دولار مسجلة هبوطا عن 3.45 تريليونات دولار وبنسبة 0.9% عن الفترة السابقة. تجدر الإشارة إلى أن الكويت والسعودية انفردتا بتسجيل نمو في مؤشر المشاريع الخليجية لهذه الفترة بمعدل نمو 2.4% للأولى و2.5% للثانية، بينما سجلت الدول الباقية تراجعا في قيمة مؤشراتها بمعدلات متباينة.

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