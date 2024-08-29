مؤسسة البترول تعيد هيكلة نظام ترقيات رؤساء الفرق والمديرين



تغيير كامل لـ «كوتا» التقييم وفق مفاضلة أولية بمجموع نقاط 55.. ونهائية بـ 45 نقطة

استبدال 10 نقاط لتتوزع 5 نقاط من خلال الرئيس المباشر و5 للرئيس الأعلى للمرشح

35 نقطة متوسط تقييم الأداء السنوي لآخر 3 سنوات.. ومثلها للمقابلة الشخصية لجنة المفاضلة غير مطالبة بمقابلة الرئيس المباشر والأعلى باعتبارهما مشاركين في التقييم

أحمد مغربي

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية نظام الترقيات الموحد الجديد لشغل الوظائف بالدرجات (17 وأعلى) وذلك للمرشحين لوظيفة رئيس فريق ومدير في القطاع النفطي.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أنه تقرر العمل بالآلية المقترحة من لجنة علاقات العمل باجتماعها رقم (2024/7) المنعقد بتاريخ 2024/8/21 لتقييم المرشحين بالنظام الموحد لشغل الوظائف بالدرجات (17 وأعلى) بالقطاع النفطي لطلبات الترشيح اعتبارا من 1 سبتمبر 2024 مع وقف العمل بتقييم المرشحين باستخدام طريقة (360) المعمول بها سابقا بعد هذا التاريخ وبناء على هذه الآلية، فقد تمت إعادة توزيع النقاط لعناصر المفاضلة (الكوتا).

ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» فإنه تم استبدال نحو 10 نقاط كانت تحسب لتقييم الـ360 إلى 10 نقاط تتوزع كالتالي: 5 نقاط من خلال الرئيس المباشر للمرشح و5 نقاط من خلال الرئيس الأعلى للمرشح ‏شريطة تجاوز مدة إشرافهما على المرشح 3 أشهر، ‏وإذا كانت وظيفة الرئيس المباشر شاغرة للترقية على وظيفة رئيس فريق، يتم إدخال 5 نقاط من خلال تقييم نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى 5 نقاط تقييم المدير، ‏وإذا كانت وظيفة الرئيس المباشر شاغرة للترقية على وظيفة مدير يتم إدخال 5 نقاط من خلال تقييم الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى 5 نقاط تقييم نائب الرئيس التنفيذي.

وبناء على الآلية سيتم توزيع نقاط عناصر المفاصلة كالتالي:

أولا: المفاضلة الأولية (أ) بمجموع نقاط يبلغ 55 نقطة.

1 - متوسط تقييم الأداء السنوي لآخر (3 سنوات) أصبحت 35 نقطة بدلا من 25 نقطة.

2 - الخبرة العملية في المجال 10 نقاط.

3 - مدة البقاء على الدرجة 5 نقاط.

4 - جهة العمل 5 نقاط.

ثانيا: المفاضلة النهائية (ب) بمجموع نقاط يبلغ 45 نقطة

1 - تقييم المرشحين (وفق الضوابط) أصبحت 10 نقاط بدلا من 20 نقطة سابقا.

2 - تقييم لجنة المفاضلة (مع إجراء المقابلة الشخصية) 35 نقطة.

ضوابط التقييم

وحول ضوابط تقييم المرشحين بنظام الترقيات الموحد لشغل الوظائف بالدرجات (17 وأعلى) بالقطاع النفطي جاء في التعميم: ان يكون تقييم المرشحين للوظيفة الشاغرة محل المفاضلة (10 نقاط) وفقا للمسؤوليات والمهام المطلوبة لهذه الوظيفة مقارنة مع إمكانات وقدرات المرشح، وذلك من خلال الرئيس المباشر للمرشح والرئيس الأعلى (5 نقاط) لكل منهما مع مراعاة الآتي:

أولا: في حال كانت وظيفة الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى شاغرة يتم التقييم من خلال المستوى الوظيفي الأعلى.

ثانيا: في حال عدم تجاوز مدة إشراف الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى للمرشح (3) أشهر، يتم التقييم من قبل الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى السابقين للمرشح شريطة تجاوز مدة إشرافهما عليه 3 أشهر ليتم التقييم بموضوعية وبناء على معرفة حقيقية بالقدرات والمهارات القيادية للمرشح.

ثالثا: لا يتطلب قيام لجنة المفاضلة بمقابلة الرئيس المباشر والرئيس الأعلى للمرشح على اعتبار مشاركته في تقييم أداء الموظف ومدى إلمامه بمهام عمله من خلال عنصر متوسط تقييم الأداء السنوي، بالإضافة إلى قيامه بتقييم المهارات القيادية والإشرافية للمرشح من خلال عنصر تقييم المرشحين.