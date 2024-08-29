مؤسسة البترول تعيد هيكلة نظام ترقيات رؤساء الفرق والمديرين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تغيير كامل لـ «كوتا» التقييم وفق مفاضلة أولية بمجموع نقاط 55.. ونهائية بـ 45 نقطة
استبدال 10 نقاط لتتوزع 5 نقاط من خلال الرئيس المباشر و5 للرئيس الأعلى للمرشح
35 نقطة متوسط تقييم الأداء السنوي لآخر 3 سنوات.. ومثلها للمقابلة الشخصية
لجنة المفاضلة غير مطالبة بمقابلة الرئيس المباشر والأعلى باعتبارهما مشاركين في التقييم
أحمد مغربي
أصدرت مؤسسة البترول الكويتية نظام الترقيات الموحد الجديد لشغل الوظائف بالدرجات (17 وأعلى) وذلك للمرشحين لوظيفة رئيس فريق ومدير في القطاع النفطي.
وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أنه تقرر العمل بالآلية المقترحة من لجنة علاقات العمل باجتماعها رقم (2024/7) المنعقد بتاريخ 2024/8/21 لتقييم المرشحين بالنظام الموحد لشغل الوظائف بالدرجات (17 وأعلى) بالقطاع النفطي لطلبات الترشيح اعتبارا من 1 سبتمبر 2024 مع وقف العمل بتقييم المرشحين باستخدام طريقة (360) المعمول بها سابقا بعد هذا التاريخ وبناء على هذه الآلية، فقد تمت إعادة توزيع النقاط لعناصر المفاضلة (الكوتا).
ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» فإنه تم استبدال نحو 10 نقاط كانت تحسب لتقييم الـ360 إلى 10 نقاط تتوزع كالتالي: 5 نقاط من خلال الرئيس المباشر للمرشح و5 نقاط من خلال الرئيس الأعلى للمرشح شريطة تجاوز مدة إشرافهما على المرشح 3 أشهر، وإذا كانت وظيفة الرئيس المباشر شاغرة للترقية على وظيفة رئيس فريق، يتم إدخال 5 نقاط من خلال تقييم نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى 5 نقاط تقييم المدير، وإذا كانت وظيفة الرئيس المباشر شاغرة للترقية على وظيفة مدير يتم إدخال 5 نقاط من خلال تقييم الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى 5 نقاط تقييم نائب الرئيس التنفيذي.
وبناء على الآلية سيتم توزيع نقاط عناصر المفاصلة كالتالي:
أولا: المفاضلة الأولية (أ) بمجموع نقاط يبلغ 55 نقطة.
1 - متوسط تقييم الأداء السنوي لآخر (3 سنوات) أصبحت 35 نقطة بدلا من 25 نقطة.
2 - الخبرة العملية في المجال 10 نقاط.
3 - مدة البقاء على الدرجة 5 نقاط.
4 - جهة العمل 5 نقاط.
ثانيا: المفاضلة النهائية (ب) بمجموع نقاط يبلغ 45 نقطة
1 - تقييم المرشحين (وفق الضوابط) أصبحت 10 نقاط بدلا من 20 نقطة سابقا.
2 - تقييم لجنة المفاضلة (مع إجراء المقابلة الشخصية) 35 نقطة.
ضوابط التقييم
وحول ضوابط تقييم المرشحين بنظام الترقيات الموحد لشغل الوظائف بالدرجات (17 وأعلى) بالقطاع النفطي جاء في التعميم: ان يكون تقييم المرشحين للوظيفة الشاغرة محل المفاضلة (10 نقاط) وفقا للمسؤوليات والمهام المطلوبة لهذه الوظيفة مقارنة مع إمكانات وقدرات المرشح، وذلك من خلال الرئيس المباشر للمرشح والرئيس الأعلى (5 نقاط) لكل منهما مع مراعاة الآتي:
أولا: في حال كانت وظيفة الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى شاغرة يتم التقييم من خلال المستوى الوظيفي الأعلى.
ثانيا: في حال عدم تجاوز مدة إشراف الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى للمرشح (3) أشهر، يتم التقييم من قبل الرئيس المباشر أو الرئيس الأعلى السابقين للمرشح شريطة تجاوز مدة إشرافهما عليه 3 أشهر ليتم التقييم بموضوعية وبناء على معرفة حقيقية بالقدرات والمهارات القيادية للمرشح.
ثالثا: لا يتطلب قيام لجنة المفاضلة بمقابلة الرئيس المباشر والرئيس الأعلى للمرشح على اعتبار مشاركته في تقييم أداء الموظف ومدى إلمامه بمهام عمله من خلال عنصر متوسط تقييم الأداء السنوي، بالإضافة إلى قيامه بتقييم المهارات القيادية والإشرافية للمرشح من خلال عنصر تقييم المرشحين.
MENAFN29082024000130011022ID1108617001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.