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عقوق الوالدين من كبائر الذنوب

8/29/2024 3:08:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما - الإسراء: 23).
(ولا تنهرهما) أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، والفرق بين النهي عن التأفف والنهي عن الانتهار ان الاول للمنع من اظهار الضجر بالقليل أو الكثير، وأن الثاني للمنع من إظهار المخالفة في القول بالرد او التكذيب فالتأفف هو الكلام الرديء الخفي، والنهر هو الزجر والغلظة، وإليكم هذه القصة ذكرها احد الاخوة الكرام تبين مدى قساوة بعض الأبناء وعقوقهم:
عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور». رواه البخاري.
إن العقوق هلاك قبل الموت وعذاب في الدنيا قبل الآخرة وبلاء عظيم لا يقاومه الصبر.
والعاق لوالديه يعجل الله له عقوبته في الدنيا وذلك جزاء عقوقه لوالديه، والجزاء من جنس العمل.
ذكر العلماء ان رجلا كان له والد كبير فتأفف من خدمته ومن القيام بأمره فأخذه وخرج به الى الصحراء ليذبحه، فلما وصل الى صخرة انزله هناك.
فقال الوالد: يا بني ماذا تريد ان تفعل بي؟
قال الولد: اريد ان اذبحك.
فقال الوالد: إن أبيت إلا ذبحي فاذبحني عند الصخرة التالية فأنا كنت قبلك عاقا لوالدي وذبحته عند تلك الصخرة ولك يا بني مثلها.
فليحذر ولينتبه من غفلته المضيع لأهم الحقوق العاق لوالديه الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، بر الوالدين والإحسان إليهما دين عليك وأنت يا مسكين تسيء إليهما وتعاملهما بالقسوة والغلظة تطلب الجنة بزعمك وهي تحت قدم امك حملتك في بطنها تسعة اشهر عانت وكابدت عند الوضع ثم ارضعتك من ثديها لبنا، وسهرت ليالي طوالا لأجلك وغسلت بيمينها عنك الاذى وآثرتك على نفسها، وجعلت حجرها مهدا فإن اصابك المرض اطالت الحزن، ولو خيرت بين حياتك وموتها طلبت حياتك، وأنت تعاملها بسوء الخلق وهي تدعو لك بالتوفيق سرا وعلانية فلما كبرت وضعفت وصارت بحاجة الى رعايتك جعلتها اهون الاشياء عليك فشبعت وهي جائعة ورويت وهي عطشانة ونمت وهي ساهرة وفضلت عليها اهلك وولدك، قابلت احسانها بالإساءة ومللت من وجودها فهجرتها وما لها سواك فالويل لك من العلي العظيم الذي نهاك عن التأفف سيحل عليك عقاب العزيز الحكيم بعقوق البنين في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.
عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق». رواه الحاكم.

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