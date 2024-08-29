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الدفع الإلكتروني أمان الأنظمة مرهون بالتزام المستخدم

8/29/2024 3:03:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان- في الوقت الذي تشهد فيه أنظمة الدفع الإلكترونية المختلفة انتشارا متزايدا واعتمادا كبيرا من قبل الأردنيين افرادا ومؤسسات في الحياة اليومية والعملية، أكد خبراء أن عملية اختراق الحسابات البنكية هي "عملية صعبة ومعقدة للغاية، وأن على العملاء دائما الالتزام بالنصائح والتوجيهات المقدمة إليهم من المؤسسات المالية والجهات المختصة والبنك المركزي الأردني، وذلك لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال.
وأكد الخبراء أن عامل الوعي والحيطة والحذر من قبل المستخدم هي عوامل حاسمة في حمايته من أي محاولات احتيال أو اختراق وخصوصا في معاملاتهم المالية التي تجري عبر الإنترنت وفي أنظمة الدفع الإلكتروني في بلد تعدى فيه مستخدمو الإنترنت الـ11 مليونا، داعين الناس إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو رموز التحقق مع أي جهة كانت وخصوصا الجهات المجهولة المصدر.
ونصحوا المستخدمين بعدم استخدام الروابط أو تحميل التطبيقات الغير موثوقة المصدر، لأن بعض هذه التطبيقات قد تكون أدوات تمكن المحتالين من جمع المعلومات اللازمة للاستحواذ على حسابات العملاء، مؤكدين أهمية تزويد أجهزتهم والتطبيقات التي يستخدمونها ببرامج الحماية والتحديثات المستمرة فيها.
وتشهد أنظمة الدفع الفورية الرقمية في الأردن، نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث تظهر آخر الأرقام الرسمية، أن أنظمة الدفع الإلكترونية الفورية الرئيسية الثلاثة العاملة في السوق المحلية (كليك، جوموبي وإي فواتيركم) في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، مستوى تاريخيا من المدفوعات بلغت قيمتها قرابة 16.5 مليار دينار، ومع وصول قيمة المدفوعات عبر أنظمة الدفع الفورية إلى هذا المستوى، تكون زادت بمقدار 5.9 مليار دينار وبنسبة بلغت 56 %، وذلك لدى المقارنة بمستواها المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت قرابة 10.6 مليار دينار.
وأكدت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، المشرفة على أنظمة الدفع الفورية الرقمية في المملكة يوم أمس، أن نظام الدفع الفوري الرقمي "كليك"، يعمل وفقا لأحدث معايير الأمن والموثوقية، لتقديم خدمة الحوالات الصادرة عبر النظام الذي يستخدمه في الأردن قرابة 1.5 مليون مستخدم.
وأكد المدير التنفيذي لدائرة البنية التحتية والشبكات في شركة "جوباك" المهندس محمود الظاهر، أن نظام " كليك" هو نظام مركزي للدفع الفوري يمكن أعضاء البنوك والشركات للدفع بالهاتف النقال (المحافظ الإلكترونية) من تقديم خدمات التحويل الفوري للعملاء.
وأوضح الظاهر في تصريحات صحفية خاصة لـ"الغد": " من خلال النظام يجري توفير واجهة للمستخدم عبر التطبيقات الخاصة بالمؤسسات المالية والبنوك"، مؤكدا أن نظام الدفع الفوري "كليك"، "ليس تطبيقا منفصلا ولا يمكن للعملاء الوصول إليه بشكل مباشر.
وأكد الظاهر، ردا على الإشاعات التي جرى تداولها مؤخرا عبر السوشال ميديا بابتكار طرق جديدة للاحتيال من خلال نظام "كليك": "إن نظام (كليك) يعتمد على أحدث المعايير لتقديم الحوالات الصادرة والتي تتطلب من العميل إصدار الحركة او الموافقة عليها بحسب الآلية التي تتيحها له المؤسسة المالية، ولا يمكن لأحد سحب مبلغ مالي من حساب العميل باستخدام نظام الدفع الفوري "كليك" من دون أن يقوم العميل بالمصادقة على هذه الحركة بأي من الآليات المتاحة".
وأضاف الظاهر: "بما أن المؤسسات المالية تستخدم أحدث التقنيات والممارسات لحماية تطبيقاتها وحسابات العملاء لديها، فإن عملية اختراق الحسابات هي عملية صعبة ومعقدة للغاية، إذا التزم العملاء بالنصائح والتوجيهات المقدمة إليهم من المؤسسات المالية والجهات المختصة والبنك المركزي الأردني، وذلك لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال او الاختراق، حيث إن المؤسسات المالية والجهات المختصة دائما ما تقوم بحملات توعوية وتثقيفية تدعو فيها العملاء إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو رموز التحقق مع أي جهة كانت، كما وتدعوهم إلى عدم استخدام الروابط أو تحميل التطبيقات غير الموثوقة المصدر، لأن بعض هذه التطبيقات قد تكون أدوات تمكن المحتالين من جمع المعلومات اللازمة للاستحواذ على حسابات العملاء.
وزاد قائلا: "كما يجب على العميل دائما التأكد من اسم مستلم الحوالة ومبلغ الحوالة، حيث إن معظم عمليات الاحتيال تكون نتيجة لتسرع العملاء بإنجاز المعاملات من دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين للتأكد من هوية الشخص الذي يتم التعامل معه". ويمكن الوصول إلى خدمة "كليك" مباشرةً وبسلاسة من خلال تطبيقات البنوك.
وبصرف النظر عن نوع نظام الدفع الإلكتروني الذي يعتمد عليه المستخدم، قال المستشار التقني الإستراتيجي المهندس هاني البطش: "إن على المستخدم أن يكون حذرا في تعاملاته المالية عبر الإنترنت بصرف النظر عن نوع طريقة الدفع".
وقال البطش: "إن الدفع الإلكتروني يشهد انتشارا متزايدا بين الأردنيين من مستخدمي الهواتف الذكية والإنترنت مع ما توفره أنظمته المختلفة من تسهيلات لهم في حياتهم اليومية والعملية"، متوقعا مزيدا من الانتشار لها ونموا متسارعا في المستقبل.
وعدم مشاركته معلوماته الشخصية وخصوصا المعلومات البنكية مع أي كان وخصوصا الجهات مجهولة المصدر بالنسبة إليه حتى لو كانت تدعي أنها من طرف مؤسسة مالية أو جهة رسمية يتعامل معها المستخدم في حياته اليومية.
ونصح البطش المستخدمين، باستخدم شبكات واي فاي آمنة ومشفرة لإجراء المعاملات المالية.
ودعا المستخدمين إلى التحقق دائمًا من تفاصيل الفواتير قبل الموافقة عليها. وكذلك، تجنب إدخال المعلومات الشخصية أو المالية على أجهزة عامة.
وأكد أهمية استخدام كلمات سر قوية وفريدة لكل حساب، وجمعها باستخدام مدير كلمات سر آمن، والتحقق دائما من مواقع الويب التي يتعامل معها المستخدم في مجال التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية أو المعاملات المالية.
وأكد أهمية تجنب الروابط المشبوهة والتعاطي معها، والعمل دائما على متابعة وتحديث برامج الحماية على الأجهزة والتطبيقات التي يعتمد عليها المستخدم،
وأكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أهمية الفوائد الاقتصادية التي تقدمها أنظمة الدفع الإلكترونية في الأردن وتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد، لافتا إلى أهمية أن يحتاط المستخدم دائما في تواجده على الإنترنت بشكل عام، وخصوصا في معملاته المالية والالتزام بتعليمات ونصائح المؤسسات المالية والبنكية التي يتعامل معها.
وقال الصفدي: "إن وعي وفهم المستخدم وأخذه تدابير الحماية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوقوع ضحية لأي عمليات احتيال بصرف النظر عن نوعها، لافتا إلى أن عمليات الاحتيال هذه عادة، ما تعتمد في البداية على محاولات الحصول على معلومات شخصية أو بنكية، ولذلك لا يجب أن يزود المستخدم أي أحد بمعلوماته الشخصية".
ودعا الصفدي المستخدمين بالعموم إلى أخذ تدابير وطرق حماية للأجهزة التي يستخدمونها من حواسيب وهواتف ذكية، والحماية في طريقة استخدم التطبيقات التي يعتمد عليها أيضا ومنها التطبيقات البنكية.
وقال: "إنه من المهم دائما استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وفريدة لكل حساب عبر الإنترنت، وتجنب مشاركتها مع الآخرين".
تفعيل خاصية المصادقة الثنائية لكل حسابات والتطبيقات التي يستخدمها المستخدم لأنها تؤمن جدار حماية من أي محاولات اختراق.
وأكد أهمية الحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو المكالمات غير المرغوب فيها التي تطلب معلومات شخصية، والتحقق من هوية المرسل قبل الرد أو النقر على الروابط ويفضل عدم الرد على طلبه تحت أي ظرف، والحذر من الطلبات غير العادية، فإذا طلب المستلم معلومات إضافية أو طلب منك تنفيذ إجراءات غير عادية، عليك أن تكون حذرا لأن هذا يمكن أن يكون علامة على عملية احتيال، لذلك يجب أن تتجنب قدر الإمكان الانسياق خلف تلك الطلبات.
ودعا الصفدي المستخدمين دائما إلى الحفاظ على تحديث نظام التشغيل ومتصفح الويب وبرامج مكافحة الفيروسات بانتظام، للحماية من نقاط الضعف واستخدام شبكات الواي فاي الآمنة، وتجنب استخدام شبكات الاتصالات العامة للمعاملات الحساسة، واختيار شبكات اتصالات آمنة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة.
ودعا المستخدم إلى مراقبة حساباته والتحقق بانتظام من بياناته المصرفية ونشاط حسابه عبر الإنترنت، بحثًا عن أي معاملات غير مصرح بها.
وأكد أهمية أن يحدد المستخدم سقوفا للتعامل مع حركات التسوق عبر الإنترنت أو استخدم بطاقات مدفوعة مسبقا. والتأكد من أن مواقع التسوق الإلكتروني تستخدم أنظمة تشفير متقدمة، والتأكد من أن البنك او الجهة المصدرة للبطاقة تدعم خاصية المصادقة الثنائية أيضا.

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