بطولة غرب آسيا للمبارزة تنطلق في عمان اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تنطلق اعتبارا من صباح اليوم، بطولة غرب آسيا للمبارزة، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للمبارزة، وتستمر لغاية 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، وسط مشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة يمثلون دول (العراق، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، فلسطين، السعودية، الإمارات، ولبنان)، يتنافسون بكل قوة وبطموحات كبيرة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
واعتمد اتحاد غرب آسيا الفئات العمرية لهذه البطولة وهي (تحت 11 سنة، تحت 13 سنة، تحت 15 سنة وتحت 17 سنة)، وسط توقعات بارتفاع حدة المنافسة بين المشاركين من اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من فرصهم بالوصول إلى منصات التتويج، خصوصا وأن البطولة تضم لاعبين مميزين وعلى سوية جيدة، وسبق لهم أن حققوا مراكز متقدمة في البطولات الماضية.
وأعلن رئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات عن استكمال الترتيبات الفنية والإدارية، خصوصا التي تتعلق بتجهيز الصالة الرياضية التابعة للجنة البارالمبية الأردنية، والتي ستحتضن لقاءات البطولة كافة، والتي يسعى من خلالها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية إلى تحقيق نتائج مميزة تؤكد "علو كعبهم" وتطور مستواهم الفني، علاوة على مواصلة تحقيق الإنجازات، والتي أكدت من خلالها تطور المستوى الفني للاعبين، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واللجان العاملة، إضافة إلى الدور المميز للكادر التدريبي الفني الذي يشرف على تدريبات اللاعبين واللاعبات في الأسلحة الثلاثة، والذي يضم كلا من: الدكتور علي أبو زمع، أنس الكايد، حسان القنة، بشار أبو عاصي، فتون الطويل، صهيب ديراوي وأسامة البلوي.
وكان الاتحاد الأردني، استضاف قبل أيام المعسكر التدريبي المشترك، الذي شهد مشاركة 150 لاعبا ولاعبة من دول الأردن، الكويت، العراق، وسلطنة عمان، واشتمل على التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية، وإجراء لقاءات ودية وقف من خلالها مدربو المنتخبات المشاركة على جاهزية لاعبيهم قبل الدخول في منافسات البطولة.
إلى ذلك، سمت لجنة الحكام بالاتحاد الأردني قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة اللقاءات وهم: الدكتور إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام، إضافة إلى الحكام بلقيس القضاة، أريج أبو دية، غيث مغايرة، آية أبو قورة وأسماء تايه.
وتمثل استضافة الاتحاد الأردني لبطولة غرب آسيا، أحد البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير رياضة المبارزة، من خلال منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات القوية.
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