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بطولة غرب آسيا للمبارزة تنطلق في عمان اليوم

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تنطلق اعتبارا من صباح اليوم، بطولة غرب آسيا للمبارزة، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للمبارزة، وتستمر لغاية 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، وسط مشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة يمثلون دول (العراق، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، فلسطين، السعودية، الإمارات، ولبنان)، يتنافسون بكل قوة وبطموحات كبيرة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
واعتمد اتحاد غرب آسيا الفئات العمرية لهذه البطولة وهي (تحت 11 سنة، تحت 13 سنة، تحت 15 سنة وتحت 17 سنة)، وسط توقعات بارتفاع حدة المنافسة بين المشاركين من اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من فرصهم بالوصول إلى منصات التتويج، خصوصا وأن البطولة تضم لاعبين مميزين وعلى سوية جيدة، وسبق لهم أن حققوا مراكز متقدمة في البطولات الماضية.
وأعلن رئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات عن استكمال الترتيبات الفنية والإدارية، خصوصا التي تتعلق بتجهيز الصالة الرياضية التابعة للجنة البارالمبية الأردنية، والتي ستحتضن لقاءات البطولة كافة، والتي يسعى من خلالها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية إلى تحقيق نتائج مميزة تؤكد "علو كعبهم" وتطور مستواهم الفني، علاوة على مواصلة تحقيق الإنجازات، والتي أكدت من خلالها تطور المستوى الفني للاعبين، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واللجان العاملة، إضافة إلى الدور المميز للكادر التدريبي الفني الذي يشرف على تدريبات اللاعبين واللاعبات في الأسلحة الثلاثة، والذي يضم كلا من: الدكتور علي أبو زمع، أنس الكايد، حسان القنة، بشار أبو عاصي، فتون الطويل، صهيب ديراوي وأسامة البلوي.
وكان الاتحاد الأردني، استضاف قبل أيام المعسكر التدريبي المشترك، الذي شهد مشاركة 150 لاعبا ولاعبة من دول الأردن، الكويت، العراق، وسلطنة عمان، واشتمل على التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية، وإجراء لقاءات ودية وقف من خلالها مدربو المنتخبات المشاركة على جاهزية لاعبيهم قبل الدخول في منافسات البطولة.
إلى ذلك، سمت لجنة الحكام بالاتحاد الأردني قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة اللقاءات وهم: الدكتور إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام، إضافة إلى الحكام بلقيس القضاة، أريج أبو دية، غيث مغايرة، آية أبو قورة وأسماء تايه.
وتمثل استضافة الاتحاد الأردني لبطولة غرب آسيا، أحد البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير رياضة المبارزة، من خلال منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات القوية.

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