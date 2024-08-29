الأهلي والسلط يقصان شريط منافسات اليد بـكأس السوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - يقص فريقا الأهلي والسلط شريط منافسات البطولات المحلية بكرة اليد للموسم الحالي، من خلال مباراة
كأس السوبر التي تجمع بين الفريقين وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويخوض الأهلي هذه المباراة بصفته بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، بينما يتواجد السلط بصفته بطلا لبطولة كأس الأردن لموسم 2023، علما أن فريق السلط تمكن الموسم الماضي من التتويج بلقب كأس السوبر، بعد أن تغلب على فريق الأهلي بنتيجة 19-17 في افتتاحية الموسم الماضي.
ورغم انشغاله في التحضير لاستضافة البطولة الآسيوية الـ10 لمنتخبات الناشئين، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، إلا أن الاتحاد بدأ بإعداد الترتيبات الفنية والإدارية لإقامة مباراة كأس السوبر، وإخراجها بالصورة المثالية، التي تستحقها خصوصا وأنها تعتبر المباراة الافتتاحية للموسم الحالي.
المباراة وكما جرت العادة في المواجهات السابقة التي جمعت بين فريقي الأهلي والسلط، يتوقع أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لما تشكله من أهمية خاصة لدى الناديين.
الأهلي والذي يشرف على تدريباته طلال عبدالكريم بدأ باستقطاب العديد من اللاعبين المحليين، مثلما بدأ بالإعداد الفني من خلال التدريبات، حيث ينتظر أن يعلن عن اكتمال قائمته خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي لم يكشف فيه نادي السلط لغاية الآن عن هوية المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم الحالي، بينما تشير بعض المصادر إلى أن النادي سيعزز صفوفه بمجموعة من اللاعبين سيتم الإعلان عنهم منتصف الأسبوع المقبل.
وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني، مواعيد بطولاته كافة، للموسم الحالي والتي تخص الكبار، وتتمثل بدوري أندية الدرجة الأولى، دوري أندية السيدات، كأس الأردن للرجال، كأس الأميرة سمية للسيدات، وكأس السوبر للسيدات، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعلن الاتحاد عن موعد دوري الدرجة الثانية والذي سيكون مطلع العام المقبل نظرا لكثرة البطولات المحلية، وانشغال صالة الأميرة سمية باستضافة العديد من البطولات الدولية.
كما ينشغل الاتحاد حاليا في إعداد المنتخب الوطني للناشئين، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية العاشرة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة، والفريق اختتم معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة، وخاض من خلاله أربعة لقاءات ودية مع المنتخبات والفرق المصرية، وسيدخل يوم غد في معسكر تدريبي مغلق يمتد حتى موعد البطولة الآسيوية، والفريق جاء في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الهند واليابان.
كما يتدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية التي تقام في تايلاند خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستضيفها تونس صيف العام المقبل.
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