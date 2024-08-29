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الأهلي والسلط يقصان شريط منافسات اليد بـكأس السوبر

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - يقص فريقا الأهلي والسلط شريط منافسات البطولات المحلية بكرة اليد للموسم الحالي، من خلال مباراة كأس السوبر التي تجمع بين الفريقين وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويخوض الأهلي هذه المباراة بصفته بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، بينما يتواجد السلط بصفته بطلا لبطولة كأس الأردن لموسم 2023، علما أن فريق السلط تمكن الموسم الماضي من التتويج بلقب كأس السوبر، بعد أن تغلب على فريق الأهلي بنتيجة 19-17 في افتتاحية الموسم الماضي.
ورغم انشغاله في التحضير لاستضافة البطولة الآسيوية الـ10 لمنتخبات الناشئين، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، إلا أن الاتحاد بدأ بإعداد الترتيبات الفنية والإدارية لإقامة مباراة كأس السوبر، وإخراجها بالصورة المثالية، التي تستحقها خصوصا وأنها تعتبر المباراة الافتتاحية للموسم الحالي.
المباراة وكما جرت العادة في المواجهات السابقة التي جمعت بين فريقي الأهلي والسلط، يتوقع أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لما تشكله من أهمية خاصة لدى الناديين.
الأهلي والذي يشرف على تدريباته طلال عبدالكريم بدأ باستقطاب العديد من اللاعبين المحليين، مثلما بدأ بالإعداد الفني من خلال التدريبات، حيث ينتظر أن يعلن عن اكتمال قائمته خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي لم يكشف فيه نادي السلط لغاية الآن عن هوية المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم الحالي، بينما تشير بعض المصادر إلى أن النادي سيعزز صفوفه بمجموعة من اللاعبين سيتم الإعلان عنهم منتصف الأسبوع المقبل.
وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني، مواعيد بطولاته كافة، للموسم الحالي والتي تخص الكبار، وتتمثل بدوري أندية الدرجة الأولى، دوري أندية السيدات، كأس الأردن للرجال، كأس الأميرة سمية للسيدات، وكأس السوبر للسيدات، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعلن الاتحاد عن موعد دوري الدرجة الثانية والذي سيكون مطلع العام المقبل نظرا لكثرة البطولات المحلية، وانشغال صالة الأميرة سمية باستضافة العديد من البطولات الدولية.
كما ينشغل الاتحاد حاليا في إعداد المنتخب الوطني للناشئين، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية العاشرة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة، والفريق اختتم معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة، وخاض من خلاله أربعة لقاءات ودية مع المنتخبات والفرق المصرية، وسيدخل يوم غد في معسكر تدريبي مغلق يمتد حتى موعد البطولة الآسيوية، والفريق جاء في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الهند واليابان.
كما يتدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية التي تقام في تايلاند خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستضيفها تونس صيف العام المقبل.

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