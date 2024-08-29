Thursday, 29 August 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استبعاد مرتقب لـ8 لاعبين بقائمة النشامى قبل التصفيات المونديالية

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تنتظر الجماهير الأردنية إعلان قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن المجموعة الثانية.
وخاض المنتخب أمس ثاني مبارياته الودية أمام منتخب كوريا الشمالية خلف الأبواب المغلقة، بعد أن لعب معه الثلاثاء الماضي وتعادلا بدون أهداف، ضمن تحضيرات الطرفين لأولى جولات الدور الثالث المؤهل للمونديال.
ومن المفترض أن يعلن المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، عن قائمة "النشامى" التي سيتم تقليصها من 34 لاعبا إلى 26 لاعبا بحسب القائمة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، بإبعاد 8 لاعبين ممن يتواجدون في المعسكر الداخلي الذي بدأ مطلع الأسبوع الحالي.
وحاول سلامي منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الذين لا يتواجدون باستمرار مع المنتخب الوطني، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل غض النظر عن بعضهم واستمرار بعضهم الآخر في أولى تجاربه الرسمية مع المنتخب.
وتضم قائمة المنتخب الوطني الأولية 34 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، علي العزايزة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، علي علوان ويزن النعيمات.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الغد" عقب مباراة كوريا الشمالية الأولى، فإن المهاجم الشاب إبراهيم صبرة دخل بديلا في الشوط الثاني، وكان له حضور مميز في الخط الأمامي، وساهم في خلق أكثر من فرصة حقيقية على مرمى الفريق المنافس، ما يجعله قريبا من الدخول بحسابات المدرب بالقائمة الأساسية.
وينتظر المنتخب التحاق كل من موسى التعمري، يزن العرب، محمد أبو زريق "شرارة" في الأيام المقبلة، عقب انتهاء مهمتهم مع أنديتهم في فرنسا وكوريا الجنوبية والعراق، علما بأن الثلاثي كان حاضرا مع "النشامى" في نهائيات كأس آسيا والفترات الماضية.
ويعول "النشامى" على الجماهير الأردنية للحضور بكثافة في أول مبارياته أمام الكويت في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، علما بأن ثلثي تذاكر المواجهة التي ستقام على ستاد عمان الدولي قد تم بيعها بحسب تصريحات الأمانة العامة للاتحاد.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، سلطنة عمان، فلسطين والكويت، على أن يلعب مباراتيه الثالثة والرابعة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أمام كوريا الجنوبية وعمان.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

MENAFN29082024000072011014ID1108616808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث