استبعاد مرتقب لـ8 لاعبين بقائمة النشامى قبل التصفيات المونديالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تنتظر الجماهير الأردنية إعلان قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم
النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن المجموعة الثانية.
وخاض المنتخب أمس ثاني مبارياته الودية أمام منتخب
كوريا الشمالية خلف الأبواب المغلقة، بعد أن لعب معه الثلاثاء الماضي وتعادلا بدون أهداف، ضمن تحضيرات الطرفين لأولى جولات الدور الثالث المؤهل للمونديال.
ومن المفترض أن يعلن المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، عن قائمة "النشامى" التي سيتم تقليصها من 34 لاعبا إلى 26 لاعبا بحسب القائمة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، بإبعاد 8 لاعبين ممن يتواجدون في المعسكر الداخلي الذي بدأ مطلع الأسبوع الحالي.
وحاول سلامي منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الذين لا يتواجدون باستمرار مع المنتخب الوطني، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل غض النظر عن بعضهم واستمرار بعضهم الآخر في أولى تجاربه الرسمية مع المنتخب.
وتضم قائمة المنتخب الوطني الأولية 34 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، علي العزايزة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، علي علوان ويزن النعيمات.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الغد" عقب مباراة كوريا الشمالية الأولى، فإن المهاجم الشاب إبراهيم صبرة دخل بديلا في الشوط الثاني، وكان له حضور مميز في الخط الأمامي، وساهم في خلق أكثر من فرصة حقيقية على مرمى الفريق المنافس، ما يجعله قريبا من الدخول بحسابات المدرب بالقائمة الأساسية.
وينتظر المنتخب التحاق كل من موسى التعمري، يزن العرب، محمد أبو زريق "شرارة" في الأيام المقبلة، عقب انتهاء مهمتهم مع أنديتهم في فرنسا وكوريا الجنوبية والعراق، علما بأن الثلاثي كان حاضرا مع "النشامى" في نهائيات كأس آسيا والفترات الماضية.
ويعول "النشامى" على الجماهير الأردنية للحضور بكثافة في أول مبارياته أمام الكويت في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، علما بأن ثلثي تذاكر المواجهة التي ستقام على ستاد عمان الدولي قد تم بيعها بحسب تصريحات الأمانة العامة للاتحاد.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، سلطنة عمان، فلسطين والكويت، على أن يلعب مباراتيه الثالثة والرابعة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أمام كوريا الجنوبية وعمان.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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