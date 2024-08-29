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النشامى يتغلب على كوريا الشمالية وديا

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الكوري الشمالي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت مساء الخميس على ستاد عمان الدولي.

وسجل هدفي المنتخب الوطني المهاجم علي علوان، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وكان "النشامى" قد واجه نظيره الكوري الشمالي أول من أمس الثلاثاء، وانتهت المواجهة بالتعادل بدون أهداف.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة المنتخب الكويتي يوم الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026.

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