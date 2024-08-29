النشامى يتغلب على كوريا الشمالية وديا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الكوري الشمالي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت مساء الخميس على ستاد عمان الدولي.
وسجل هدفي المنتخب الوطني المهاجم علي علوان، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
وكان "النشامى" قد واجه نظيره الكوري الشمالي أول من أمس الثلاثاء، وانتهت المواجهة بالتعادل بدون أهداف.
ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة المنتخب الكويتي يوم الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026.
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