أسباب لكثرة التعرق دون بذل مجهود

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أسباب كثرة التعرق وطرق علاجه، وفقًا لموقع "Health line".



أسباب كثرة التعرق دون بذل مجهود

فرط التعرق الأولي

يحدث هذا النوع من التعرق بدون سبب واضح ويكون عادةً متمركزًا في مناطق معينة، مثل اليدين، القدمين، وتحت الإبط، ويُعتقد أن السبب يعود إلى نشاط زائد في الغدد العرقية.



فرط التعرق الثانوي

يحدث هذا النوع نتيجة لحالة طبية معينة أو كعرض جانبي لبعض الأدوية، ومن أمثلة هذه الحالات:



- الاضطرابات الهرمونية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.



- انخفاض سكر الدم، حيث يعتبر التعرق أحد أعراض هبوط مستوى السكر في الدم.



- أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إن بعض مشاكل القلب قد تؤدي إلى التعرق المفرط.



- القلق والتوتر، حيث إن العوامل النفسية تؤثر بشكل كبير على التعرق.



- العدوى والحمى، حيث إن ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة العدوى تؤدي إلى زيادة التعرق.



- تناول بعض الأطعمة والمشروبات، فبعض الأطعمة الحارة أو المشروبات الساخنة يمكن أن تزيد من التعرق.



- زيادة الوزن قد تؤدي إلى التعرق الزائد بسبب الجهد الإضافي الذي يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته.



طرق علاج كثرة التعرق

- مضادات التعرق، حيث تحتوي على مواد تساعد على تقليل نشاط الغدد العرقية.



- العلاجات الموضعية الأخرى، مثل الكريمات التي تحتوي على الألمنيوم كلوريد.



- الأدوية الفموية، هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل التعرق المفرط.



- الحقن بالبوتوكس، تُستخدم حقن البوتوكس لوقف نشاط الغدد العرقية في مناطق معينة من الجسم.



- جراحة استئصال الغدد العرقية، ويتم في هذه العملية إزالة الغدد العرقية من منطقة معينة.



- جراحة قطع الأعصاب، حيث يتم قطع أو تعطيل الأعصاب التي تسبب فرط التعرق.

- ارتداء الملابس القطنية، التي تسمح بتهوية جيدة للجسم.



- تجنب الأطعمة الحارة، والتقليل من تناول الكافيين.



- إدارة التوتر، من خلال ممارسة اليوجا أو التأمل.



- العلاج النفسي، ففي حال كان التعرق مرتبطًا بالقلق أو التوتر، فقد يكون العلاج النفسي مفيدًا.

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