أسباب لكثرة التعرق دون بذل مجهود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يُعَدُّ التعرق عملية طبيعية يقوم بها الجسم لتنظيم درجة حرارته، لكن في بعض الأحيان، قد يلاحظ البعض تعرّقا مفرطا دون بذل أي مجهود يُذكر، وهذه الحالة قد تكون مزعجة وتؤثر على حياة الشخص اليومية.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أسباب كثرة التعرق وطرق علاجه، وفقًا لموقع "Health line".
أسباب كثرة التعرق دون بذل مجهود
فرط التعرق الأولي
يحدث هذا النوع من التعرق بدون سبب واضح ويكون عادةً متمركزًا في مناطق معينة، مثل اليدين، القدمين، وتحت الإبط، ويُعتقد أن السبب يعود إلى نشاط زائد في الغدد العرقية.
فرط التعرق الثانوي
يحدث هذا النوع نتيجة لحالة طبية معينة أو كعرض جانبي لبعض الأدوية، ومن أمثلة هذه الحالات:
- الاضطرابات الهرمونية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.
- انخفاض سكر الدم، حيث يعتبر التعرق أحد أعراض هبوط مستوى السكر في الدم.
- أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إن بعض مشاكل القلب قد تؤدي إلى التعرق المفرط.
- القلق والتوتر، حيث إن العوامل النفسية تؤثر بشكل كبير على التعرق.
- العدوى والحمى، حيث إن ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة العدوى تؤدي إلى زيادة التعرق.
- تناول بعض الأطعمة والمشروبات، فبعض الأطعمة الحارة أو المشروبات الساخنة يمكن أن تزيد من التعرق.
- زيادة الوزن قد تؤدي إلى التعرق الزائد بسبب الجهد الإضافي الذي يبذله الجسم للحفاظ على درجة حرارته.
طرق علاج كثرة التعرق
- مضادات التعرق، حيث تحتوي على مواد تساعد على تقليل نشاط الغدد العرقية.
- العلاجات الموضعية الأخرى، مثل الكريمات التي تحتوي على الألمنيوم كلوريد.
- الأدوية الفموية، هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل التعرق المفرط.
- الحقن بالبوتوكس، تُستخدم حقن البوتوكس لوقف نشاط الغدد العرقية في مناطق معينة من الجسم.
- جراحة استئصال الغدد العرقية، ويتم في هذه العملية إزالة الغدد العرقية من منطقة معينة.
- جراحة قطع الأعصاب، حيث يتم قطع أو تعطيل الأعصاب التي تسبب فرط التعرق.
- ارتداء الملابس القطنية، التي تسمح بتهوية جيدة للجسم.
- تجنب الأطعمة الحارة، والتقليل من تناول الكافيين.
- إدارة التوتر، من خلال ممارسة اليوجا أو التأمل.
- العلاج النفسي، ففي حال كان التعرق مرتبطًا بالقلق أو التوتر، فقد يكون العلاج النفسي مفيدًا.
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