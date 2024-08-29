قضيتا عنف انتخابي ضد النساء للمدعي العام

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبّون

في وقت سجلّت فيه الهيئة المستقلة للانتخاب 6 شكاوى تتعلق بـ"العنف الانتخابي ضد النساء" حتى الآن، أحيلت منها قضيتان اثنتان إلى المدعي العام، أكدت الهيئة أن آلياتها للتحقق في الشكاوى، تخضع لمنهجية قانونية ومعيارية محددة لتعريف العنف، وأن ما رصد مرحليا لا يرتقي إلى مستوى "الظاهرة" بالمعنى الاصطلاحي.



وأطلقت الهيئة للمرة الأولى هذا العام، مبادرة وطنية لرصد ومتابعة العنف الانتخابي ضد النساء، تشتمل على استحداث آلية لرصده عبر منصة داخلية في نطاق برنامج e-Monitor، تتضمن عدة قنوات للتبليغ سواء عبر التواصل مع الهيئة مباشرة أو عبر منظمات المجتمع المدني أو عن طريق التواصل الالكتروني أو الهاتفي.



وتعتمد منهجية التتبع لدى الهيئة كجهة مسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية دستوريا، إجراءات تحقق وقانونية خلال تلقي الشكاوى أو التبليغ عنها أو رصدها ذاتيا، مرتكزة على تعريف موحد للعنف، جرى التوافق عليه مسبقا مع جهات شريكة وفقا لمعايير دولية وحقوقية، يشتمل على 3 اشتراطات في حالة العنف الانتخابي، هي: توافر الدافع بالتأثير على العملية الانتخابية وخلالها، وأن يكون قائما على أساس الجنس، ويشمل الناخبة أو المترشحة أو المقترعة، أو توافر عنصر وقوع الفعل الضار المادي أو الجسدي لسبب متعلق بالانتخابات، أو منعها بالعنف من ممارسة حقها في الاقتراع أو الترشح، أو حملها على الاقتراع لشخص محدد، أو منعها من الاقتراع لشخص محدد.



وفي ضوء ذلك، تقول رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة، في تصريحات لـ"الغد"، إن الهيئة مأسست آلية لرصد العنف الانتخابي وفق منهجية صارمة ومحددة، تعتمد على معايير قانونية ودولية وتجريمية، سواء بالرصد الذاتي أو تلقي الشكاوى والبلاغات.



وبينت الطراونة، أن هناك مستويات متعددة للشكوى أو تلقي البلاغات، ضمن المرحلة الأولية، وينسحب على كل من له صلة بالعملية الانتخابية، مضيفة أنه "يحق لكل ذي صفة ومصلحة، تقديم شكوى ضد أي من القرارات الصادرة عن المجلس أو لجان الانتخاب المشكلة في الدوائر الانتخابية، أو ضد أي ناخب أو مترشح أو مفوض قائمة، أو مراقب أو إعلامي معتمد لتغطية العملية الانتخابية، وذلك في حال وجود مخالفة انتخابية تمس المرأة، وتتعلق بمجريات العملية الانتخابية، أو جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. كما يحق للمراقب المحلي أو الدولي أو الصحفي أو الإعلامي المعتمد لتغطية مجريات العملية الانتخابية، تقديم بلاغ للهيئة بوجود شكوى تتعلق بعنف انتخابي أو جريمة انتخابية يكون محلها المرأة.



وبشأن طبيعة وعدد ما رصدته الهيئة من شكاوى، وآلية التعامل معها، قالت الطراونة إن الهيئة سجلت 6 شكاوى متعلقة بالعنف الانتخابي ضد المرأة، 3 منها تتعلق بـ"منع المرأة من الإفصاح عن رغبتها في الترشح"، مشيرة إلى تحويل واحدة من هذه الشكاوى الثلاثة إلى المدعي العام، بعد تحقق الباحث القانوني في الدائرة المعنية منها، بينما سحبت الشكويين الأخريين.



أما بشأن الشكوى الرابعة، فوردت وفقا للطراونة بموجب بلاغ من مؤسسة مجتمع، بشأن تعرّض مترشحة لضغوط من عائلتها بشأن مقرها الانتخابي، مبينة أن الباحث القانوني تحقق منها، ولم تثبت صحتها.



وبشأن الخامسة، بينت الطراونة أنها وردت من مترشحة بدعوى تعرضها للمساس بدعايتها الانتخابية والتشهير بها، ونسب بيانات انتخابية غير صحيحة لها، إذ حولت مباشرة الى المدعي العام وجرى التعامل معها بسرية لحماية المشتكية، وأحيلت الشكوى إلى الجهات المعنية لإجراء المناسب وما نزال نتابع القضية.



وعن الشكوى السادسة، قالت الطراونة إنها سجلت عبر مستخدم لموقع تواصل اجتماعي، إذ انطوت الشكوى على إساءة لمترشحة وتوجيه خطاب كراهية بحقها، مبينة أن عناصر الشكوى ارتقت إلى جريمة عنف انتخابي، ورصدت عن طريق برنامج e- monitor، وأحيل ملف الشكوى إلى المدعي العام، مشيرة إلى أن القضية ما تزال قيد المتابعة.



إلى ذلك، كشفت الطراونة عن رصد 22 حالة شبهة بالعنف الانتخابي على مواقع التواصل، بينها 4 حالات أبلغت الهيئة فيها من مؤسسات المجتمع المدني وفرق الرقابة المحلية، مشيرة إلى التحقق منها وثبت عدم مطابقتها لمعايير العنف الانتخابي، فيما صنفت الحالات الأخرى على "تعليقات" جرى التواصل مع أصحابها لإزالتها، وأن ومنها ما جرى التعامل معه مباشرة وتحويله الى المدعي العام واعتباره بلاغا.



وفيما إذا كانت قضية العنف الانتخابي تشكل ظاهرة بالمعنى الاصطلاحي، قالت الطراونة، إن الأرقام التي رصدت وتوبعت للحالات التي تتعلق بشبهة العنف الانتخابي للانتخابات حتى الآن قالت "إنها ليست ظاهرة بالمفهوم الاصطلاحي الدارج".



ونوهت إلى أنه برغم ذلك، فإن التدابير الإيجابية التي استحدثتها الهيئة لمواجهة احتمالات وقوع هذا العنف، والتعاون بين الأطراف ذات العلاقة بالإضافة لإدراك المعنيين، يهدف لتعزيز بيئة الفرصة السياسية للمرأة ومشاركتها في العملية الانتخابية، والتي أفرزت نهجا تشاركيا مكثفا لتغيير الثقافة المجتمعية، بما يفضي للحد من أي حالات عنف محتملة أو مرصودة.



وأضافت الطراونة "من هذا المنطلق، علينا جميعا الإيمان بأن مشاركة المرأة في الانتخاب، ليست ترفا بل ضرورة ملحة لتحقيق التنمية وتطور المجتمع، كما أن تحفيز التغيير المنهجي في مشاركتها السياسية والتصدي للعنف الانتخابي الموجه ضدها، يجب أن يكون مستجيبا للاحتياجات والظروف المحلية".



ونوهت الطراونة أن الأحزاب ذاتها، يقع عليها مسؤولية إيجاد بيئة مناسبة معززة لوجود المرأة تحت القبة، وما يسبق من مسار العملية الانتخابية ككل، استجابة أيضا للتعديلات الدستورية التي كفلت وجود بيئة خالية من العنف والتمييز.

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